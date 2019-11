Robin van Lierop: ‘Finja was de koningin van het losrijterrein’

Het was anderhalf jaar geleden dat Robin van Lierop Finja (Flatley x Rotspon) voor de laatste keer uitbracht op concours maar daarna hebben ze zeker niet stil gezeten. In die tijd bereidde het duo zich voor op de overstap naar de Zware Tour. Na een succesvolle HC-start met bijna 70% besloot Van Lierop vandaag op de Subtopwedstrijd in Uden het officiële debuut in de Intermédiaire II te maken. Dat pakte met 68,82% goed uit.

“Dit was zeker een gaaf debuut maar het kan nog véél beter”, vertelt Robin van Lierop lachend. “Finja was de koningin van het losrijterrein. Daar kon ik alles aanraken. Ik heb het echt gemist op met haar op wedstrijd te gaan. Het losrijden gaf zo’n kick en ze is echt een heerlijk paard. Toen vroeg ik me wel even af waarom in haar zo lang had thuis gehouden.”

Weer routine opdoen

Het goede gevoel van het losrijden kon Van Lierop niet helemaal vasthouden in de proef. “Toen we de ring in kwamen kreeg Finja iets spanning. Na de eerste lijn begon ze best te zweten en toen werd ik iets voorzichtiger. Dan krijg je toch een wisselwerking en ik ging afwachtender rijden. Daardoor was de eerste piaffe niet mooi en de passage kon expressiever. En de pirouettes waren heel mooi klein maar bij het uitrijden ging ze net één sprong te lang door. We moeten nu weer routine opdoen. Als Finja aan staat hoef ik haar alleen maar op te vangen en dan wordt het echt mooi. Daar moeten we weer naar terug.”

Hele scheut bij

Met Finja behaalde Van Lierop eerder talloze successen in het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour met scores dik boven de 70 procent. “Dan wil je het ook op hoger niveau weer goed doen en ik bleef de overstap naar de Zware Tour maar uitstellen. Ik vroeg me af wanneer het juiste moment was. Thuis kent Finja de oefeningen al meer dan een jaar en ik ben blij dat ik nu gegaan ben. Ik weet gewoon dat er nog meer in zit en als ik haar in de ring krijg zoals op het voorterrein, kan er nog een hele scheut punten bij.”

Overstap Grand Prix

Hoewel Van Lierop ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix haalde, wil hij de overstap nog niet maken. “Voorlopig blijven we nog even in de Inter II en ik heb nu een aantal wedstrijden ingeschreven. Tot dat het het makkelijker is, dan gaan we door naar de Grand Prix.”

Van Lierop en Finja waren de beste combinatie in de Intermédiaire II maar het oranje lint ging naar Anne Meulendijks. Zij reed Edison (v. Johnson) naar 71,41% in de Grand Prix en daarmee de overwinning in dit gecombineerde klassement Zware Tour. De Grand Prix van Margo Timmermans en Catch Me (v. Dreamcatcher) leverde de derde score van 67,83% op.

Robin Beekink en Desiree Aarts naar zelfde score

De top drie van de Prix St. Georges deed heel weinig voor elkaar onder. Robin Beekink met Hocus Pocus (v. Westenwind) en Desiree Aarts met Generaal (v. Charmeur) behaalden exact dezelfde score van 67,79% maar na toepassing van de ex aequo-regeling werd Beekink eerste en Aarts tweede. Vlak daarachter volgden Margo Timmermans en Ghana (v. Rousseau) met 67,50%. Nick Kemps zette met Chapeau (v. Johnson) met 65,59% het beste resultaat in de Intermédiaire I neer. Daarmee werden ze vierde in het gecombineerde klassement Lichte Tour.

Elles van Asseldonk scoort dubbel

Elles van Asseldonk was de winnares van het ZZ-Zwaar en de young riders. In de eerste proef ZZ-Zwaar reed ze Electro (v. Rousseau) met 68,29% overtuigend naar de zege. In de tweede proef ZZ-Zwaar, die werd gecombineerd met de young riders, reed Van Asseldonk de landenproef voor young riders en daarin zette ze de winnende score van 65,07% neer. In de eerste proef ZZ-Zwaar mocht Celine van de Veer voor haar proef met Fabregas TB (v. Apache) het rode lint ophalen (63,50%). In de tweede proef ging young rider Evelien Huberts er met het rode lint vandoor. Zij stuurde Romeo (v. Jazz) naar 64,04%.

Lees ook:

Anne Meulendijks: ‘Heel benieuwd wat de toekomst ons brengt’

Uitslag

Bron: Horses.nl