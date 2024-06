Bijsterhof’s Coer Noble naar hoogste dagscore bij DPC selectie Wezep

Op de selectiewedstrijd van het Dutch Pony Championship afgelopen weekend in Wezep liep de valkhengst Bijsterhof’s Coer Noble (v. Coer Noble) onder Levi Heusinkveld naar de hoogste dagscore. Met 89 punten zetten juryleden Trudi Houwen en Kimberly Pap de goedgekeurde NWPCS-hengst aan kop bij de vierjarigen.

Levi Heusinkveld stelde Coer Noble voor en sleepte maar liefst vier negens binnen: voor de draf, galop, gedragenheid en souplesse en algemene indruk. Maar de kerst op de taart was de 9.5 die hij kreeg voor het exterieur. “Bij de vierjarigen zagen we in het algemeen veel kwaliteit”, vertelt jurylid Trudi Houwen. “Bijsterhof’s Coer Noble sprong er echt uit vanwege zijn mooie silhouet; het is een heel complete pony.”

Didgeridoo NE WE

Tweede in deze rubriek werd Didgeridoo NE WE (v. Kastanienhof Donnertrommler), een plaatsing die de grulloruin onder Sophie van Norel ook al kreeg in Heerewaarden. De combinatie ontving dit keer 85 punten, met een negen voor harmonie. “Deze pony is echt al heel bevestigd voor een vierjarige”, zegt Kimberly Pap. “Voor het mooie mag hij nog iets opener zijn in de aanleuning”, vult Trudi Houwen aan.

Bumba JK

De top drie werd compleet gemaakt door de NWCPS-hengst Bumba JK (v. Beauty W), die is goedgekeurd bij het NRPS, onder het zadel van Maud Hommes. De combinatie scoorde totaal 82 punten en had een heel solide lijst met veel achten. De galop sprong eruit met een 8.5 en zijn exterieur werd door Trudi ‘snittig’ genoemd en beloond met een negen. “Bumba was nog iets groener dan de andere twee prijswinnaars”, aldus Kimberly Pap. “Maar we verwachten dat hij met wat meer ervaring wel een heel fijne pony wordt.”

Vijfjarigen: Everest Ferien aan kop

De groep vijfjarigen was volgens de juryleden een groep met weinig uitschieters naar boven, maar bracht wel heel nette en bruikbare pony’s. De winst ging hier naar Evi Vaessen met haar New Forest-pony Everest Ferien (v. Holthausen Frodo II). Vorig jaar wisten ze ook al eens een selectie te winnen bij de vierjarigen. De combinatie verzamelde 76 punten met o.a. een acht voor harmonie. “Everest Ferien is een heel fijne, werkbare pony die een constante verrichting liet zien”, aldus Kimberly Pap.

Everest Ferien met Evi Vaessen. Foto: STS Photography

Napoleon ZF VIP

Als tweede mocht Balou Bontekoe haar New Forest-ruin Napoleon ZF VIP (v. Dimmans Edward) opstellen met een score van 71 punten. De ruin ontving overal zevens, met een mooie 7.5 voor zijn galop. “Wederom een combinatie die heel netjes werd voorgesteld”, licht Trudi Houwen toe. “Hij liep met een heel fijne verbinding.”

Never Ending Story HP

Sophie Post maakte met haar NRPS-ruin Never Ending Story HP (v. FS Numero Uno) de top drie compleet (69 punten). “Ze lieten een constante verrichting zien”, zegt Trudi Houwen. “Als de pony nog wat aan kracht wint, gaat dat nog verschil maken.”

Wapiti SK wint zesjarigen

Op de selectie in Heerewaarden was er voor de NRPS-merrie Wapiti SK (v. Der Feine Lord) en Sterre Kraaijeveld een derde plaats; dit keer mochten zij zich als eerste opstellen bij de zesjarigen. De combinatie ontving 80 punten met o.a. een 8.5 voor harmonie en exterieur. “Wapiti is een heel fijne pony met een goede galop”, aldus Kimberly Pap. Trudi Houwen is het daar mee eens en vult nog aan: “De pony werd heel mooi naar de hand gereden, en is heel bevestigd in de overgangen, die met veel balans worden uitgevoerd.”

Wapiti SK met Sterre Kraaijeveld. Foto: STS Photography

Goldwin’s Hoeve Cassandro

Goldwin’s Hoeve Cassandro (v. Cassanova du Bois) pakte met amazone Annelivia Kuijpers de tweede plaats (77.5 punten). “Ze lieten een super constant beeld zien en goede oefeningen. Dit was ook echt een pony die heel mooi door de contra liep in galop”, aldus Kimberly Pap. Trudi Houwen benoemt nog de zuiverheid in de overgangen en de mooi opgebouwde verrichting.

Dirty Dancer NF

Suze Meertens reed haar NRPS-ruin Dirty Dancer NF (v. Dreidimensional AT NRW) naar 75 punten en mocht daarmee als derde opstellen. Ze kregen o.a. een acht voor stap en exterieur. “Dirty Dancer is een heel mooi gelijnde pony met veel lossigheid in het lijf. Hij liep met een mooie stille verbinding en werd met harmonie voorgesteld”, sluit Trudi Houwen af.

Bron: Persbericht