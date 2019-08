Diederik van Silfhout en Lord Nunes debuteren met dikke scores in ZZ-Zwaar

Diederik van Silfhout heeft er een nieuw Subtoppaard bij. Dat is de zevenjarige in Hannover goedgekeurde hengst Lord Nunes (Lord Loxley x Jazz). De twee vormen pas net een combinatie en verschenen vandaag op de Subtopwedstrijd in Neerijnen voor de eerste keer in de ring. Dat debuut pakte goed uit: met de fraaie scores van 73,143% en 71,857% wonnen ze beide proeven in het ZZ-Zwaar.

“Echt een goed beest”, vertelt Diederik van Silfhout over zijn nieuwe troef Lord Nunes. “Toen hij twee maanden geleden kwam was hij zo ongeveer klaar voor het ZZ-Licht. We hebben thuis een beetje doorgewerkt en dat pakte hij zo fijn aan waarop ik besloot hem maar een keer te starten.”

Beetje groen

Van Silfhout is blij met beide proeven. “Het is nog een beetje groen en we hadden onderweg een paar kleine dingen. In de overgang naar galop werd Lord Nunes een beetje heet en sprong op twee benen. Daarna kwam gelijk de eerste pirouette en moest ik een beetje sturen om het weer recht te zetten. Verder kan hij kan ook hartstikke stoer draven, ik ben er heel blij mee.”

Drie keer Bundeschampionate

Lord Nunes in Duitsland geen onbekende. De hengst liep drie jaar op rij op de Bundeschampionate in Warendorf. Als driejarige onder Jana Freund en als vier- en vijfjarige onder Matthias Bouten. Inmiddels is Lord Nunes in eigendom van de Koreaanse Grand Prix-ruiter Dong Seon Kim die vorig jaar het Duitse Gestüt St. Ludwig kocht. “Dong belde me op of ik Lord Nunes wilde rijden. Hij mag blijven tot hij Grand Prix-klaar is of hij wordt een keer verkocht. Afhankelijk van hoe goed ‘ie wordt. Dus dat is hartstikke leuk. Dong was er vandaag in Neerijnen ook bij en was helemaal blij. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.”

Nog een Dong Seon Kim-paard

Binnenkort wordt de stal van Van Silfhout nog verder uitgebreid met paarden van deze Koreaanse eigenaar. “Dong wilde eigenlijk gelijk een heel stel paarden brengen, maar ik zei: laten er maar met één beginnen. Hij heeft hele goede paarden en volgende week komt de tweede. Dat is een zeven- of achtjarige die zo’n beetje Lichte Tour-klaar is. Ik heb er nog niks van gezien dus is nog even afwachten. Maar Lord Nunes is in ieder geval heel leuk.”

* meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl