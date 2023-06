Evers, Van Dalsen, Frans en Heiden winnen finale KNHS-Anemone Horse Trucks Cup

De jeugdruiters leverden sterke prestaties in de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup die zondag op Manege de Prinsenstad in Delft werd verreden. Bij de Children ging de overwinning naar Sophie Evers, bij de pony’s was Dominique van Dalsen de beste en bij de junioren mocht Anique Frans de hoogste treden van het podium beklimmen. Robin Heiden kreeg uit handen van organisator Klavertje Vier de hoofdprijs bij de young riders overhandigd.

Bij de Children was Sophie Evers de overtuigende winnares. Met Beaumonde (v. United) won ze zowel de landenproef als de individuele proef. “Beaumonde ging heel fijn, ze was wel een beetje lui door de hitte maar ik heb heel fijn kunnen rijden. Ze was er nog aan en ze deed haar ding dus daar ben ik heel blij mee”, vertelt de veertienjarige amazone die door bondscoach Imke Schellekens-Bartels is opgenomen in het team voor het EK later dit seizoen. “Heel gaaf, eindelijk weer. Ik hoop dat het nu goed gaat. Vorig mochten we ook naar het EK maar toen had Beaumonde een hartruis en een onregelmatige hartslag. Daardoor mocht ik niet meer op haar rijden, ze moest rust en geopereerd. Maar nu er is helemaal niks meer aan de hand, ze doet het weer fantastisch en we kunnen er weer helemaal tegenaan. Super dat we ons laatste jaar bij de Children zo kunnen afsluiten, daar ben ik heel blij mee.”

Top drie Children

Sophie van Iwaarden en Levi Heusinkveld maakten het spannend om de tweede en derde plaats. Beiden werden een keer tweede en een keer derde. Uiteindelijk ging de tweede prijs naar Sophie met Hermès Mithras (v. Abanos) en volgde Levi Heusinkveld met Harimann (v. Fidertanz) als derde.

Pony’s

Bij de pony’s was het dubbel feest voor Dominique van Dalsen. Op haar zestiende verjaardag mocht ze de hoogste podiumplek beklimmen en de bijbehorende prijzen in ontvangst nemen. Met Zky was de amazone in de landenproef de beste van de finalisten van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. Naast de finalisten reden meerdere combinaties de landenproef, die was aangewezen als laatste observatie voor het Europees kampioenschap. In de kür eindige Van Dalsen als tweede maar haar totaalscore was ruimschoots voldoende voor de overwinning.

Dominique van Dalsen met Zky in de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup

Leuk verjaardagscadeautje

“Ik heb heel fijn gereden en in de proef was Zky er super aan. Ik heb echt kunnen laten zien waar we aan gewerkt hebben en het uiterste eruit kunnen halen wat er voor nu inzit. Daar was ik heel tevreden over en daar hebben we ook een mooie score voor teruggekregen. In de kür was Zky er ook heel fijn aan maar hadden we even een klein foutje in de eerste uitgestrekte draf. Maar daardoor werd Zky juist alleen maar mooier en konden we de rest goed laten zien. Dus ja, dat is natuurlijk super fijn. Zky heeft me een leuk verjaardagscadeautje gegeven”, vertelt Van Dalsen lachend die nu een aantal dagen in spanning gaat afwachten of ze in het EK-team wordt opgenomen. “Ik heb de observatie fijn kunnen rijden en goed kunnen laten zien wat erin zat. Dan is het nu aan Imke wat ze gaat beslissen.”

Dankzij haar overwinning in de kür klom Maddy Dijkshoorn met Hojvejs Casmir op naar de tweede plek. Britt Kikkert-van der Linde sloot met Nur für Dich Texel aan op de derde plaats.

Prijsuitreiking pony’s finale KNHS-Anemone Horse Trucks Cup

Junioren

Bij de junioren won Anique Frans met Jack Sparrow (v. Everdale) de landenproef en die leidende positie plek gaf de zeventienjarige amazone niet meer uit handen. Met de eerste plaats in beide proeven was het duo de overtuigende winnaar van de finale. “Ik vond de landenproef eigenlijk wel goed gaan. Het was natuurlijk heel warm waardoor de scherpte iets minder was maar we hadden geen fouten dus ik ben tevreden. De kür ging voor mijn gevoel iets minder maar ook daarin hadden we geen hele grote fouten”, vertelt Frans, die vorige maand op het NK Dressuur ook al op de hoogste trede van het podium stond. “Maar ik ging niet met heel veel verwachting naar deze finale. Na de competitiewedstrijden waren we zesde, dus ook niet dik bovenaan. Het is toch iedere keer weer opnieuw beginnen. En echt heel gaaf dat we gewonnen hebben.”

Prijsuitreiking junioren finale KNHS-Anemone Horse Trucks Cup

Bescheiden

Frans komt sinds een klein jaar uit bij de junioren en dat verloopt heel voorspoedig. Naast de zeges op het NK en de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup mag ze binnenkort haar EK-debuut gaan maken. “In het begin was het junioren-niveau wel een beetje wennen, het is anders dan de gewone wedstrijden bij de basis. Sinds het NK gaat het eigenlijk steeds beter en het is inderdaad wel hard gegaan.” Over haar verwachtingen op het EK is de amazone bescheiden. “Daar gaat het wel heel lastig worden. Het is voor mij allemaal nieuw maar je weet nooit hoe het loopt. We gaan gewoon ons best doen en dan zien we het wel.”

Nesselaar voor Van Dulst

Jessica Nesselaar noteerde met Wendie (v. Kennedy) de tweede score in de landenproef en werd vierde in de kür. Dankzij de in het eerste onderdeel opgebouwde voorsprong op Anniek van Dulst behield Nesselaar haar tweede plaats. Met een derde plaats in de landenproef en tweede plaats in de kür was de derde podiumplek voor Van Dulst met Kadanz (v. Charmeur).

Young riders

Nadat Robin Heiden met Gasmonkey (v. Tuschinski) alle drie de kwalificatiewedstrijden die ze reed won, gingen ze als favoriet naar de finale. Die favorietenrol maakte het duo waar. Heiden en haar ‘Goofy’ wonnen de landenproef, werden nipt tweede in de kür en werden in de eindstand gehuldigd tot winnaar. “Ik voelde nog weer verbetering ten opzichte van het NK. Goofy voelt op het moment heel fijn en los door z’n lichaam. In de landenproef heb ik een hele fijne proef neer kunnen zetten, daar was ik al heel blij mee. Daarna heeft Goofy hier op stal kunnen staan en hij had het harstikke naar zijn zin. Maar ’s avonds was het nog best warm en misschien dat ik net iets te lang losgereden heb, dat had ik niet helemaal ingecalculeerd. Ik denk dat hij net ietsje moe was waardoor we foutjes kregen in de series”, vertelt Heiden, die zichzelf niet teveel druk probeert op te leggen.

Prijsuitreiking young riders finale KNHS-Anemone Horse Trucks Cup

Van CHIO Aken naar EK

“Natuurlijk heb ik wel verwachtingen, maar ik probeer de druk voor mezelf niet heel hoog te leggen. Ik probeer altijd een zo fijn mogelijk proefje te rijden en als dat lukt ben ik blij en tevreden. Ook als anderen een nóg beter proefje rijden en winnen moet je alsnog tevreden kunnen zijn. Ik denk dat dat het beste is.” De Nederlands kampioene gaat later dit seizoen naar het EK maar eerst staat CHIO Aken in haar agenda waarvoor Robin een uitnodiging heeft gekregen. “Dat is heel bijzonder en daarna op naar het EK.”

Baars tweede

Met een tweede plaats in de landenproef en de zege in de kür werden Shanna Baars en Farzana G (v. Ampère) tweede in de eindstand. Ook Evi van Rooij leverde een constante prestatie. Met Haley B (v. Bon Bravour) eindigde ze in beide onderdelen als derde wat ook in de eindstand de derde plaats betekende.

Bron: Persbericht