Heitholm’s Nur Für Mich met veel ‘go’ naar zege in DPC-selectie Tolbert

Op de eerste selectiewedstrijd van het Dutch Pony Championship had Heitholm’s Nur Für Mich (v. Nanho Black S) nog iets teveel spanning voor een hoge klassering, maar in Tolbert viel alles op zijn plek. Onder het zadel van Sophie van Norel liep de NRPS-ruin met 83.5 punten naar de hoogste score van de dag en won de rubriek voor vijfjarigen.

Nur Für Mich ontving van juryleden Paulien Alberts en Vai Bruntink totaal 83.5 punten en noteerde daarmee ook de hoogste dagscore. Het hoogste cijfer kreeg hij voor zijn draf, die beloond werd met een negen. “Dit was een heel goede en complete pony. Echt één met drie goede basisgangen, veel veer en go”, vertelt jurylid Paulien Alberts. “Die ‘go’ zat hem soms alleen nog wel iets in de weg. Sophie ging daar echt heel netjes mee om, maar er valt nog wel winst te behalen. Door zijn fijne basisgangen en mooie exterieur had hij genoeg punten over om te winnen.”

Durello

Het was Bo Leijten die met Durello (v. Diamond Touch) als tweede eindigde in deze rubriek. In Heerewaarden was er ook al een derde plaats voor de combinatie, en daarmee timmert de winnaar van de vierjarigen rubriek van vorig jaar goed aan de weg. Ze kregen 80 punten, met een 8.5 voor harmonie. “Bo had haar pony heel goed voor elkaar. Durello was heel goed aan de hulpen en liep mooi over de rug. Hij liep ook beide kanten op gelijkmatig, terwijl je vaak bij jonge pony’s nog wel eens ziet dat de ene kant al wat makkelijker gaat dan de ander. Bo haalde echt alles eruit wat erin zat. Ze eindigden als tweede omdat hij qua aanleg net iets minder kwaliteit heeft.”

Tip Top’s Truus A.T.

De hekkensluiter van de prijswinnaars in deze rubriek was Mirthe Bos. Met haar NWPCS-merrie Tip Top’s Truus A.T. (v. Castenrayseweg Charmeur) verzamelde zij 74 punten. “Mirthe stelde haar pony heel netjes voor, waardoor ze ook een heel mooie verrichting konden laten zien. Het was een heel aansprekende combinatie.”

Bo Leijten

Bo Leijten deed goede zaken in Tolbert, want met haar vierjarige troef Perfect Lightfeet (v. Coelenhage’s Handsome King) won ze de vierjarigen met 82.5 punten. Het cijfer 8.5 werd gegeven voor onder meer de draf, gedragenheid & souplesse, harmonie, en algemene indruk. “Ook dit was een bijzonder leuke pony waar Bo wederom alles uithaalde wat erin zat, en hij werd op dezelfde fijne manier voorgesteld als Durello. Onderaan de streep heeft deze iets meer kwaliteit. Hij is pas vier jaar, maar hij heeft veel aanleg voor gedragenheid en dat liet hij op een heel natuurlijke manier ook al zien.”

Bo Leijten met Perfect Lightfeet. Foto: NHPhoto.nl

Bumba JK

Maud Hommes, die in Wezep derde werd met Bumba JK (v. Beauty W) schoof nu een plekje op en eindigde als tweede. Zij kregen totaal 80.5 punten, met een negen voor galop. “Bumba doet nog wat groen aan, wat natuurlijk mag op deze leeftijd. Daarbij laat hij drie heel fijne basisgangen zien. De galop springt eruit, die is echt extreem goed”, aldus Paulien Alberts.

Nijebert’s Felix

De top drie van deze leeftijdscategorie bestond uit NWPCS-pony’s, want ook de nummer drie staat bij dit stamboek geregistreerd: Nijebert’s Felix, een zoon van Neijebert’s Marc. Hij werd voorgesteld door Tymo de Vries en de combinatie werd beloond met 75.5 punten. “Tymo reed echt heel netjes! Felix is een fijne pony met drie correcte basisgangen. Tymo haalde ook echt alles uit deze pony wat je er voor een vierjarige op een correcte manier uit kunt halen.”

Dirty Dancer

Ook de zesjarigen rubriek zag een winnaar die zich al eerder in de top drie reed: de eer ging naar Suze Meertens met haar NRPS-ruin Dirty Dancer NF (v. Dreidimensional AT). Het duo ontving 78 punten van de jury, met vele achten op de lijst. “Dirty Dancer is een heel fijne pony die los door het lijf beweegt. Voor zijn leeftijd zou hij iets meer kracht mogen hebben. Suze stelde hem netjes voor.”

Suze Meertens met Diry Dancer NF. Foto: NHPhoto.nl



Heitraks Enzo en Marco

Hiske Hulzinga pakte met Heitraks Enzo (v. Nieuwmoed’s Mister Right) 76 punten en eindigde als tweede. “Deze combinatie liet een nette verrichting zien, waarbij de stap nog wat aandacht verdient.” Kyra Hingstman reed Marco (v. Movie Star), die vorig jaar al bij de vijfjarigen meeliep, naar 75 punten en een derde plaats. “Dit is een heel mooie pony om te zien, en hij kan heel fijn stappen. De pony heeft nog wel wat moeite om op verbinding van achteren naar voren te blijven, dus dat is een aandachtspuntje. Dan kan de score nog omhoog.”

Volwassenen

Vorig jaar was er de eerste mogelijkheid voor 18+ ruiters om mee te doen aan de DPC; dit jaar wordt dit herhaald en in Tolbert was hiervoor de eerste kans. De volwassenen worden niet doorverwezen naar de finale, maar dat mag de pret niet drukken. Judy Leeuwis stuurde Amalia’s Sloofke, de dochter van Speycksbosch Dickens, naar 76 punten en won hiermee deze rubriek. “Amalia’s Sloofke blinkt echt uit in haar stap. Daar gaven we dan ook een 8.5 voor. Judy stelde haar heel correct voor.”

Judy Leeuwis met Amalias Sloofke. Foto: NHPhoto.nl

Mr. Blue Eye en Isala’s White Gold

Marissa Spoor zat daar net een half puntje onder met haar Mr. Blue Eye, een NRPS-ruin met als vader Dreidimensional AT NRW. “Deze pony heeft een heel mooi exterieur en drie nette basisgangen. Hij mag nog iets meer expressie krijgen.” De derde prijs in deze rubriek ging naar de NRPS-hengst Isala’s White Gold (v. Leuns Veld’s Winston Jr.), die werd voorgesteld door Fabienne Balk. De combinatie kreeg 75 punten en daarmee zaten de winnaars in deze rubriek heel dicht bij elkaar. “Isala’s White Gold is een kwaliteitsvolle pony. Ook bij hem zag je spanning, wat met name in de stap naar voren kwam, en dat koste ook nog wat punten,” sluit Paulien Alberts af.

Paulien Alberts en Vai Bruntink. Foto: NHPhoto.nl

Bron: Persbericht