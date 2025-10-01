KWPN-hengst Pina Colada naar Emmelie Scholtens

KWPN Hengstencompetitie-winnaar Pina Colada wordt niet langer gereden door Bart Veeze. Emmelie Scholtens heeft de teugels van de Governor-zoon overgenomen. Dat heeft de amazone op social media bekend gemaakt.

De door J. Mol uit Diepenheim gefokte Pina Colada genoot zijn opleiding onder het zadel bij Bart Veeze. De hengst maakte afgelopen winterseizoen een goede indruk op de wedstrijden van de KWPN Hengstencompetitie en werd op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch gehuldigd als winnaar van de klasse L dressuur.

Deze zomer reed Veeze de hengst van Rom Vermunt op het WK Jonge Dressuurpaarden. Na een elfde plaats in de kwalificatieproef met 84,4% werd de combinatie in de finale uiteindelijk elfde met een score van 78,6%.

Bron: Horses.nl

