Marc Cain wint nationaal Grand Prix-debuut

De DSP-premiehengst en voormalig WK-finalist Marc Cain (Millennium x Don Primero) heeft afgelopen weekend in Essen-Herbergen zijn nationale Grand Prix-debuut gemaakt. In de Grand Prix werd de hengst van Gestüt Sprehe met zijn amazone Sabine Rüben nog derde met net geen 69%, maar in de kür was hij met 72,833% de beste. High Motion TSF (Saint Cyr x Summertime), de reservekampioen van de Trakehner Hengstenkeuring van 2014 won een dag eerder de Intermédiaire II.

Marc Cain kwalificeerde zich in 2019 voor het WK Jonge Dressuurpaarden, toen nog met de Australische Simone Pearce in het zadel. Daar werd hij met een 8,52 elfde in de finale. Na het vertrek van Pearce bij Gestüt Sprehe nam Sabine Rüben de teugels van Marc Cain over. Na een aantal wedstrijden in de Lichte- en Midden Tour volgde afgelopen weekend zijn debuut op het hoogste niveau. In de Grand Prix haalden vieren en vijven voor het halthouden en achterwaarts gaan en de eerste uitgestrekte draf het gemiddelde flink naar beneden. In de kür op zondag werden geen grote fouten gemaakt en scoorde de hengst vooral goed in de galoptour.

High Motion

High Motion liep met Laura Strobel naar 71,754% in zijn Inter II-proef. De hengst maakte vooral indruk met zijn eerste piaffe, waarvoor hij een acht en zelfs een negen kreeg. In de dubbel tellende pirouette naar links tradt een storing op, waarvoor een onvoldoende werd genoteerd. High Motion, gefokt uit een halfzus van de beroemde elitehengst Hohenstein I, werd vorig jaar op Lichte Tour-niveau uitgebracht en won tevens zijn internationale debuut op dat niveau.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl