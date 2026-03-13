Marten Luiten en Tessa Kole winnen nationale Z1- en Z2-rubrieken op The Dutch Masters

Petra Trommelen
Odi Murona (v. Blue Hors Farrell) met Tessa Kole Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Petra Trommelen

Via de regionale kampioenschappen krijgen de beste combinaties in het Z1, Z2 en ZZ-Licht een uitnodiging voor de nationale rubrieken op The Dutch Masters. In het Z1 dressuur stuurde Marten Luiten de Vitalis-dochter Paparazzi met 71,237% naar de overwinning in de klassieke proef. Tessa Kole won de Z2 Kür op muziek met Odi Murona (v. Blue Horse Farrell).

