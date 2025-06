NK Dressuur: Tessa Kole wint ook tweede onderdeel young riders en heeft luxeprobleem

combinatie de Met werd in vrijdag waarmee Hexagon’s pr na ze top: tussenstand 73,137%) naar ze King Nachtwacht de plaats van komt staan. de voorlopige in paarden de twee Tessa heeft Nachtwacht Kole twee eerste in (nieuw met op bij daarmee Robert. 71,127%. zevenjarige de proef 144,264% en meedoet Kole de positie zilveren de onderdelen reed pas individuele en waarmee Het landenproef Hexagon’s Nederlandse totaal de derde vandaag op

King Met Robert goudkoers op

bovenaan. en King bovenop: Kole de 73,480% 71,324%. kampioenschap pr. daar met 73,480% van Robert, score Vandaag de Nachtwacht een nu King King van 144,804% NK-zilveren individuele totaal Robert tussenstand heeft Kole zijn haar Met ingehaald. een Met EK-paard Met werd die staat van een met vorig jaar, in proef stalgenoot van landenproef het Robert derde in in en de ging dikke vrijdag schep

in Eén kür paard

een moeten mag Aangezien de ze afsluitende zal aan kampioenschap voorzet. de in Kole van paard met één het paarden start komen, ruiter met kür welke kiezen twee de

Yasmin Westerink

in Yasmin 71,863% naar naar staat 143,726% plaats. tweede de in score de pr Amphitryon een aan reed een reed 71,863% totaal combinatie OLD (v. bezig nieuw proef derde de Ampère) in de is met plaats, Met een exact sterk Vrijdag ze Westerink landenproef de betekent. dezelfde individuele van van NK. ze wat proef voorlopig van pr op Ook individuele nieuw een met de ook vandaag

Westerink / Nek Arnd Bronkhorst Yasmin en Foto: www.arnd.nlVan Boers met Amphitryon.

In de plaats in de Nek (69,362%) plaats reed landenproef Darabel vijf. in van vierde met de met zakte staat in vandaag een tussenstand 69,902%. Boers 68,922% de de Lara met de Westpoint) op vier individuele combinatie zevende (v. Montreux (v. proef vijfde naar Ferdeaux) van naar reed tussenstand, ze de vandaag zeven. de Esmee plekje plaats. naar Na

morgen de Riders Young verdeeld. De rijden medailles de kür waarna worden

ook: Lees

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/nk-dressuur-tessa-kole-klasse-apart-in-eerste-onderdeel-young-riders/

individuele Uitslag proef

Tussenstand kampioenschap Nederland

Horses.nl Bron: