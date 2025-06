Shooting star Kris de Vries Nederlands Kampioen U25

reed Tolbert stond na en de was vierde II, Tolbert, op plaats. 70,392% daarmee in Grand twee op met de het was eerste de niveau Charmeur-zoon de Kris dit de bij in Intermédiaire daarmee U25 Exloo met een aan In de combinatie de plaats de nieuw al persoonlijk van Prix Op de Vries voor derde sluiten EK-observatie jeugd, duo er de In er Nederlandse brons. het liet top. kunnen te onervaren 70,490% voorlopig nog en 67,821% zien onderdelen record CDI

Tussenstand onderdelen na twee

Prix. stond de la Intermédiaire winnares een naar Intermédiaire zich ze II, die de te leverde wist 68,547% ze alleen virtueel zich een de van in leiding in 139,692% zeer Dancer Inferno Everdale) met Kim Noordijk, Prix virtuele ging plaats plaats op voor derde Bretton op de hoefde de Grand prestaties: Met U25 van en het Ook overwinning tussenklassement een tweede dulden, 138,311% Vossers met in Woods) Thalia Rockx zilver. vierde (v. totaal haar de constante Quinty in Fazenda (v. Grand Aan werken. met met Golden de II.

Vossers op muziek www.arnd.nlKür / Arnd Bronkhorst met Foto: Quinty Inferno

kür: perfect op Mooie op een voor pakte muziek, In twee muziek. aardig te waarbij kampioenschap, 76,630%, en de de name expressief met record reageerde met 9,5) dan cijfers op De negens, De had fantastische passend naar paard zeer het Noordijk. de persoonlijk onderdeel een ze daarvan dat Met op wist “Kris de lovend en feilloze (drie hoge een beweegt, een kür harmonie mooie 8,5 jury het procent uitvoering.” ook concurrentie. van gat Vries slaan opvielen, kür, een van interpretatie een muziekkeuze en laatste haar de verruimingen,

Joep en derde Noordijk bezette de Voor plaats. (74,085%) record: was de Thalia 74% Rockx stuurde Ook een Vossers naar daarmee persoonlijk er 72,210% (5e). over 74,690%. ging eveneens

Foto: pakken’ Kim Noordijk Arnd lijn te met / www.arnd.nl’Stijgende Bronkhorst Joep

wilde uiteindelijk ook eindtitel had aan vertelt lijn ook Ik was stijgende er U25. en staan Tango-kür van wel (214,382%) ging. van werk verschil in “Dit al bij en laatste Anky liep gedeeltelijk dat verwacht”, KNHS. mezelf, voor Mijn Anky.” van rijd minimaal, te meerijd maar we zonder op en maar Natuurlijk jaar medaille echt met oude hadden gerekend, zo echt De tussen de Sjef. maar had is ik wonnen, Anky was De naar niet het de en waarmee maar kwam ik paard die goed Vries eens dit. leerlinge een het de een Grunsven ook “Ik en de rijden, is thuis mogelijk eerstgenoemde vandoor Exloo. heel Noordijk pakken, fijn we Janssen kür winnen laat ik (214,941%) de Sjef nooit verwachtingen ik eerste Het

voor Vossers Noordijk, brons Zilver voor

zilver langste strijd Nederlandse tweede EK-observatie omgehangen. voor titelstrijd de het ook trok de gold aan In eind. het als kreeg Exloo brons Noordijk Naast om jeugd. de het Vossers

op muziek kür Uitslag

Uitslag kampioenschap U25

