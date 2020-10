Belgische Grand Prix-ruiter Thomas Goedemé naar Gestüt Peterhof

De Belgische Grand Prix-ruiter Thomas Goedemé gaat aan de slag bij Gestüt Peterhof. In 2018 settelde Goedemé zich op Nederlandse bodem en bouwde een samenwerking op met Nikay van Duren. In de jaren daarvoor was de ruiter werkzaam bij Joachim Arl en Jeroen Devroe.

Goedemé werd door Arlette Jasper-Kohl en Prof. Edwin Kohl van Gestüt Peterhof uitgenodigd voor een driedaagse ruitertest. Hij werd daar begeleid door Kohl, Patrik Kittel, Sacha Schulz en trainster Ulrike Lautemann.

Bloed, zweet en tranen

“De komende jaren zullen mij bloed, zweet en tranen kosten, maar dat heb ik er meer dan ooit voor over om te kunnen groeien tot topruiter. Tewerk gesteld worden in een team als dit, is een hele uitdaging. Er wordt precisie en perfectie verwacht, dus dat wil zeggen veel uren trainen”, vertelt Goedemé.

Walküre

Voor Joachim Arl trainde Goedemé onder andere Equestricons Walküre (Romanov x Donnerschwee), die later met Dana van Lierop Europees young riders-goud won. Daarnaast reed hij Gwini van de Kempenhoeve (Bon Bravour x De Niro) van Nicole den Dulk naar de Lichte Tour, alvorens hij haar in samenwerking met Van Duren en Adelinde Cornelissen verkocht naar de Verenigde Staten.

Bron: Persbericht