EK-dressuurpaard For President AWÖ blijkt andere vader te hebben

Het Oostenrijks stamboek AWÖ meldt in een bericht over het sportieve afscheid van het internationale Grand Prix-paard For President AWÖ dat de achttienjarige ruin niet Fontane (v. Florencio I) als vader heeft, maar Damsey FRH (v. Dressage Royal). Het nieuws dat hij een andere vader heeft dan op papier staat, kwam pas twee maanden geleden na het afnemen van een DNA-test naar voren.

For President nam afgelopen vrijdag op CDI Stadl-Paura afscheid van het publiek. Met de Slowaakse Michael Bugan in het zadel kwam hij sinds 2017 op internationaal Grand Prix-niveau uit. Hij liep drie EK’s (Riesenbeck 2023, Hagen 2021 en Rotterdam 2019) en werd in 2023 nationaal kampioen in Slowakije. Datzelfde jaar werd hij uitgeroepen tot Paard van het Jaar.

For President was in 2021 het eerste paard dat het achtervoegsel AWÖ kreeg. In navolging van Oldenburg (OLD), Hannover (FRH) en het Trakehner Verband (TSF) riep het AWÖ een eigen predikaat in het leven om Oostenrijks-gefokte paarden die opvallen in de sport te ondersteunen.

Bron: AWÖ