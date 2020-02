Emmelie Scholtens nadert top tien FEI Wereldranglijst

Haar opmars met de KWPN-goedgekeurde hengst Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff) heeft ervoor gezorgd dat Emmelie Scholtens wederom een behoorlijke sprong heeft gemaakt op de FEI Wereldranglijst. De amazone neemt deze maand de vijftiende plaats in en komt daarmee dicht bij de top tien. Charlotte Dujardin steeg met Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) naar de vierde plaats.

Isabell Werth siert al vier jaar lang de koppositie van de FEI Wereldranglijst, maar na het sterke optreden van Charlotte Dujardin op Jumping Amsterdam voelt Werth de hete adem van de Britse in haar nek. Werth leidt de ranglijst met Bella Rose (Belissimo M x Cacir x) en neemt met Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit) de tweede plaats in. Landgenote Dorothee Schneider wist haar derde plaats op de lijst te behouden.

Nederlandse combinaties

Met vooral veel Duitse overmacht in de top tien, is Scholtens met haar vijftiende plaats de beste Nederlandse. Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) volgen op plaats negentien. Edward Gal maakte met Glock’s Zonik N.O.P. (Zack x Romanov) een reuzensprong van 157 naar 28 en Anne Meulendijks volgt met MDH Avanti N.O.P. (United x Farrington) op 29.

Complete lijst.

Bron: Horses.nl