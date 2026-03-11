Grand Prix-merrie Elvive krijgt veulen

De door Veronique Roerink gefokte Elvive (Tuschinski x Don Schufro) van Lyndal Oatley heeft een veulen gekregen. Oatley paarde haar internationale Grand Prix-merrie aan met Dante Weltino. Daaruit is een merrieveulen geboren die de naam Dante's Evviva heet gekregen.

Ellen Liem Door

“Ze is alles waar ik op kon hopen! Ellie heeft zich prachtig aangepast aan het leven van mama en haar mooie merrieveulen heeft ons hart gevuld. Ze is een perfecte mix van haar moeder en Dante Weltino”, aldus Lyndal Oatley die het veulen de roepnaam Evie heeft gegeven.

Sportief pensioen

De 17-jarige Elvive werd in de internationale sport uitgebracht door Patrik Kittel en Lyndal Oatley. De merrie liep haar laatste wedstrijd in 2024 op CDI Lier. Daar liep Elvive een blessure op waarna terugkeer in de sport er niet in zat en Elive met sportief pensioen ging.

Elvive werd gefokt door Veronique Roerink. Roerink en Elvive wonnen in 2015 brons in de Subli Cup-finale voor zesjarigen. In 2017 werd ze aan Lyndal Oatley verkocht. De KWPN-merrie is een halfzus van Semmieke Rothenbergers Grand Prix-paard Flanell.

Bron: Horses.nl / Lyndal Oatley