Halfbroer Total US naar Jessica von Bredow-Werndl

Jessica von Bredow-Werndl heeft sinds vier maanden de door Paul Schockemöhle gefokte Great Gatsby PS (Grey Flanell x Sir Donnerhall I) onder het zadel. De achtjarige Oldenburger-ruin is gefokt uit Sondra (mv. Don Schufro) en dus een halfbroer van Glock's Total US (v. Totilas).

Von Bredow-Werndl stelde Great Gatsby PS eerder deze week op social media voor. “Ik ben nog een beetje verlegen en bang, maar ik vind het leuk om alle andere paarden hier te zien en te merken hoeveel zelfvertrouwen en charisma zij hebben. Zo wil ik ook zijn! Daarom doe ik al heel erg mijn best om moediger te zijn en zet ik m’n beste beentje voor om me in de training verder te ontwikkelen. Ik kreeg te horen dat ik echt een geweldig paard met veel kwaliteit ben en ze denken dat ik een hele grote kan worden..”

Great Gatsby, nog steeds in eigendom van zijn fokker, werd in het verleden uitgebracht door Lena Carolina Grünerwald, Julia Watzek en Evelyn Eger. Laatstgenoemde reed de ruin afgelopen zomer op Z2-niveau.

