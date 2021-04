Helgstrand verkoopt Dream Boy-zoon Jaristo aan internationale pony-amazone

De door Appie Dijkstra gefokte Jaristo (Dream Boy x Nourejev) is verkocht aan de in Den Haag woonachtige Amerikaanse amazone Emma Luersman. De zevenjarige hengst, tot voor kort in eigendom van Andreas Helgstrand, werd twee jaar achtereenvolgend gekwalificeerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden, maar kon beide keren niet deelnemen.

In 2019 ging het WK in Ermelo aan zijn neus voorbij omdat toenmalig ruiter Manuel Springhetti op het moment van de kwalificatie nog niet had betaald voor zijn Oostenrijkse ruiterlicentie en FEI-registratie. Vorig jaar kwalificeerde hij zich onder het zadel van Emilie Faurie, maar toen werd het WK afgelast in verband met het coronavirus.

Jaristo

Jaristo is een halfbroer van het internationale U25 Grand Prix-paard Dariska en het internationale junioren-paard Fariska van Lara van Nek, beide dochters van Vivaldi. Jaristo bleef in 2016 staan in de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring.

Luersman

De hengst vervolgt zijn carrière onder het zadel van Emma Luersman. De amazone, die over vier dagen haar zeventiende verjaardag viert, traint al jaren bij Natascha Bernoski. Ze reed bij de pony’s internationaal met de bekende pony FS Dorian Gray.

Bron: Horses.nl