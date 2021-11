Jonas Elvebakk’s EK-merrie Citta ondergaat koliekoperatie

Citta (Jazz x Candyboy, fokker W. Abbring), de merrie waarmee Jonas Elvebakk zijn thuisland Noorwegen vertegenwoordigde op het Europees kampioenschap in Hagen, heeft een koliekoperatie ondergaan. De KWPN'er kreeg op zondag 31 oktober een ernstige koliek-aanval en moest met spoed worden geopereerd. Hoewel de operatie goed is gegaan en er nog een lange revalidatie wacht, is Elvebakk voorzichtig positief over haar herstel.

Citta staat nog op de kliniek. “Ondanks wat ze heeft meegemaakt, gaat het de goede kant op. Ze verkeerde in super conditie en ze is een echte vechter, dus ik denk dat dat het proces wel helpt. Ze heeft nog een lange weg te gaan, maar ik hoop dat ze volledig herstelt”, vertelt Elvebakk aan Eurodressage.

De ruiter stuurde Citta in 2019 naar goud op het Noors Grand Prix-kampioenschap en won in 2018 en 2020 de bronzen medaille. Dit jaar reed hij op het EK in Hagen zijn eerste grote internationale kampioenschap.

Bron: Eurodressage