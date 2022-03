KWPN-hengst George Clooney duikt op onder Noorse amazone

De KWPN-goedgekeurde hengst George Clooney (De Niro x Wolkentanz I) maakt op CDI Herning zijn internationale Lichte Tour-debuut. De elfjarige Hannoveraans-gefokte hengst, die eind 2020 voor Van Olst Horses werd verkocht aan een Britse investeerder, wordt gereden door de Noorse amazone Siri Evjemo-Nysveen.

De in Groot-Brittannië gevestigde Siri Evjemo-Nysveen, die ook actief is in de polosport, reed George Clooney in november 2021 op een nationale wedstrijd op Britse bodem. Vorige maand startte ze de hengst in een nationale Prix St. Georges in Hedensted (Denemarken). Daar kwam de combinatie tot een score van 65,307%.

De door Ulrike Lahmann-Gehrke gefokte George Clooney werd in 2014 bij het KWPN ingeschreven met 81 punten. Daarna verscheen hij in de sport tot en met Lichte Tour-niveau en werd door Severo Jurado Lopez op de Grand Prix voorbereid.

