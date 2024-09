Matthias Bouten verlaat Gestüt Pramwaldhof

Na ruim twee jaar halftijds in dienst te zijn geweest bij het in Oostenrijk gelegen Gestüt Pramwaldhof, gaat Matthias Bouten vanaf 1 oktober aan de slag bij de Familie Ritzinger. Hij volgt daarmee de Australische amazone Simone Pearce op, die tot januari dit jaar werkzaam was in Beieren.

De Duitse dressuurruiter reed onder andere de Westfaalse premiehengst Fineline (v. Floriscount), de bij het DWB en in Oldenburg goedgekeurde KWPN-hengst Knock Out (Expression x Ferro), evenals het Grand Prix-paard Zap Zap (v. Blue Hors Zack). De taken bij Stoeterij Pramwaldhof zullen waarschijnlijk worden overgenomen door Terhi Stegars. De Finse is sinds begin juni in dienst bij Astrid Neumayer.

Verkorte reisduur

Aan EqWo.net meldt Bouten het volgende over zijn overstap: “De familie Ritzinger heeft me verschillende keren gevraagd en nadat het aanbod erg goed was en vooral de reistijd voor mij met een uur werd verkort, heb ik nu besloten om te veranderen. Het geeft me ook gewoon meer tijd voor mijn eigen gezin.”

Vicewereldkampioen

Bouten zal onder meer de vicewereldkampioen van de vijfjarige dressuurpaarden No Limit (v. Geniaal) onder het zadel krijgen. Daarnaast zal hij ook dochter Sophia gaan ondersteunen.

Bron: Horses.nl/ Eqwo.net