Severo Jurado Lopez verruilt Denemarken voor Duitsland

De Spaanse Olympische topruiter Severo Jurado Lopez verruilt zijn uitvalsbasis in Denemarken voor Duitsland. De voormalig stalruiter van Van Olst werkte bijna zeven jaar bij Helgstrand en kocht in 2020 zijn eigen stal in Denemarken. Nu verhuist hij samen met zijn Duitse vrouw Annika Damrau naar Riesenbeck. Hier gaat hij verder met zijn eigen dressuurstal op de terreinen van de familie Möllers.

Op zijn Facebook schrijft Severo Jurado Lopez hij per 15 september 20 stallen gaat huren op de terreinen van de familie Möllers. ”Op 15/09 verhuizen wij en alle paarden naar Duitsland. In Riesenbeck hebben we de perfecte stal gevonden bij de familie Möllers waar we 20 boxen gaan huren. We zijn hier veel dichter bij alle wedstrijden en toptrainers wat voor iedereen een voordeel zal zijn.”

Bron: Horses.nl