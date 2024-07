Wim Verwimp na negen jaar terug op Grand Prix-niveau

Wim Verwimp heeft eind juni zijn rentree in de Grand Prix gemaakt. De 56-jarige ruiter, die negen jaar geleden voor het laatst op het hoogste niveau uitkwam, won met Jedaï de Massa (Don Juan de Hus x Galopin de la Font) de nationale Grand Prix in Lier met een score van 69,783%.

Wim Verwimp vertegenwoordigde zijn thuisland België in 2007 en 2009 op de Europese Kampioenschappen. Daarna was hij met drie paarden nog actief op internationaal Grand Prix-niveau. Met Pari Lani (v. Solos Landtinus) reed hij ruim tien jaar geleden zijn laatste CDI. In januari 2015 reed hij nog wel een nationale Grand Prix met Wild Diamond (v. Welt Hit II).

Terugkeer in de sport

Verwimp richtte zich daarna voornamelijk op het trainen van zijn lesklanten en de carrières van zijn partner Fanny Verliefden en dochter Jorinde Verwimp. Inmiddels is hij zelf dus ook weer actief in de wedstrijdsport. Jedaï de Massa werd in 2020 nog Frans reservekampioen van de zesjarigen en werd daarna enige tijd gereden door Cathrine Laudrup-Dufour.

