Driejarige Bundeskampioen Finest Selection plaats zich opnieuw voor Warendorf

In Klein Offenseth stuurde woensdag Therese Nilshagen de Oldenburger hengst Finest Selection OLD (Follow Me x Lauris Crusador xx) met 8,50 naar de overwinning. De Zweedse amazone selecteerde zich hiermee met de hengst voor het Bundeschampionat in Warendorf bij de vijfjarige dressuurpaarden. Twee jaar geleden werd Finest Selection Bundeskampioen bij de driejarigen hengsten. Toen versloeg hij de gedoodverfde favoriet Secret (Sezuan x St. Moritz).

Finest Selection, de kampioen van de Oldenburger Hengstenkeuring, is sinds vorig jaar in handen van Therese Nilshagen. Met de hengst van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen voerde de Zweedse in Klein Offenseth het veld van vijfjarige dressuurpaarden aan met 8,50 gemiddeld. Het hoogste cijfer, een 9, kreeg hij voor de stap. Verder gaf de jury het paar een 8,5 voor de galop, de durchlässigkeit en algemene indruk en een 8 voor de draf. Met dit resultaat mag de hengst door naar het Bundeschampionat in Warendorf.

Bundeskampioen

Onder Lukas Fischer werd Finest Selection al kampioen bij de driejarige hengsten in Warendorf. Daar versloeg hij in de finale de populaire en torenhoge favoriet Secret. De gastruiters, Anke Unger en Marcus Hermes, gaven destijds de voorkeur aan Finest Selection waardoor hij met één punt verschil won.

Vidar 8,30

De tweede plaats met 8,30 ging naar de Viscount x Edward-nakomeling Vidar onder Catja Thomsen. De voshengst van Landgestüt Celle was in maart de beste in de sporttest voor vijfjarigen. Verder haalden ook Rieke Schnieder en de Oldenburger kampioenhengst Fürst Fabrice (Fürstenball x Sandro Hit), Greta Heemsoth met Anthrazit (All at Once x Weltmeyer) en Tanja Lammers met Tiffany (Tomahawk x Donnerball) een ticket voor Warendorf binnen.

For Dance wint zesjarigen

Bij de zesjarige dressuurpaarden plaatsen zich twee paarden voor Warendorf. De zege in de proef ging naar de For Romance I x Rubiloh-zoon For Dance onder Rieke Schnieder. De hengst van Station Sosath scoorde een 8,10 gemiddeld. De Portugees in Duitse dienst Nuno Castro Silva Palma Santos stuurde de Westfaalse hengst Rock’n Roll Boy (Rock Forever x Sir Donnerhall I) met een 8,00 naar de tweede plek.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Equitaris