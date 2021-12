Driejarige In Style-zoon Night Star naar winst in Höveler’s Jonge Talenten Competitie

Afgelopen weekend stonden de finale's van de Höveler's Jonge Talenten Competitie op het programma en hierin werd in drie leeftijdscategorieën gestreden voor de winst. De vijfjarigen waren als eerste aan de beurt. Hierin was Linskymorijke (v.Negro x Krack C) de absolute winnaar. Bij de vierjarige stond Messy D (v.Dreamboy x Johnson) op kop en in de driejarigen rubriek kwam de In Style-zoon Night Star als beste uit de bus.

De Negro-dochter Linskymorijke werd voorgesteld door Marielle Spierings en zette twee zeer goede proeven neer. Het duo kreeg in totaal 176.5 punten (81.5 en 95) en mocht hiermee de winst opeisen. Wojciech Andrzejewski stuurde Santano (v.Fürst Heinrich) naar plek twee met een totaal van 166 punten. Christianne Goes Accountancy Leonardo VDT (v.Zonik) derde met 163 punten.

Vierjarigen

De vierjarigen rubriek viel ten prooi aan Fleur Prinssen en Messy D. Voor de eerste proef scoorden ze 86 punten en in de tweede proef 100. Met een totaal van 186 punten was de overwinning voor Prinssen en Messy D zekergesteld. Krista Kolijn en Ma Belle (v.Governor) kwamen tot 179 punten en mochten plaatsnemen achter Prinssen in de prijsuitreiking. Curro Benitez Sanchez kreeg met Magic Johnson (v.Johnson) in totaal 174 punten toebedeeld en maakte het podium compleet.

Driejarigen

Als laatste waren de driejarigen aan de beurt en hierin was Night Star de absolute winnaar. Micky Schelstraete stelde de hengst voor en kreeg 88 punten voor hun optreden. De Everdale-zoon New Star liet zich onder Laura Spronk goed zien en kwam tot 86.5 punten. Hiermee eindigde het koppel als tweede in de strijd. Theo Hanzon en Nabuco vh Goorhof (v.Secret) kregen eveneens 86.5 punt en deelde zo de tweede plaats met Spronk en New Star.

Bron: Horses.nl