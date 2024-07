Overtuigend goud voor children op EK Dressuur: ‘Echt heel gaaf’

Het Nederlandse childrenteam kwam, zag en overwon op het Europees Kampioenschap dressuur in het Belgische Opglabbeek. Met louter topscores weerhield niemand het team van Loes Corsel van de gouden medaille. Esmae Niessen en Dadona Diva verpletterden alle concurrentie en scoorden 83,225%.

“Dit is fantastisch, echt heel gaaf”, klonk het in koor tijdens de persconferentie. Voor debuterend bondscoach Loes Corsel kon het niet beter. “We hebben een mooie voorbereiding gehad. Ik vond dat ze, ook in de observaties, allemaal fantastisch gepresteerd hebben. Het laatste trainingskamp ging heel goed. Dus ik wist dat we hele goede paarden hadden en hele goede ruiters, dus ik had er heel erg op gehoopt dat het zo zou gaan, en het ging zo. Ik ben een gelukkige bondscoach want ik heb heel veel goede privétrainers naast mij, een hele goede collega en dan nog eens de eigenaren die deze jonge ruiters de beschikking geven over deze fantastische paarden. Daar ben ik heel blij mee”, aldus Corsel.

IJzersterk gereden

Gisteren kwamen de eerste twee amazones al aan de start en dat deden zij ijzersterk. De proef van Felyne Boschloo-Karsijns en Heavens Voice (v. Voice) werd beloond met een score van 79,334%, dit bleek uiteindelijk het wegstreepresultaat, wat alleen maar de kwaliteit van deze dames onderstreept. Voor Floor Kulik en Dutch Dandy D.J. (v. Lord Leatherdale) was het resultaat 79,650%, en individueel een vijfde plaats.

80%-plus voor Kikkert-van der Linde en Niessen

Vandaag kwam Britt Kikkert-Van Der Linde aan de start met Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari), zij stuurde haar paard naar 80,559% en individueel een derde plaats. Met bijna twee procent verschil met de nummer twee, liet Esmae Niessen zien onverslaanbaar te zijn. Zij reed de megascore van 83,225% bijeen met haar Dadona Diva (v. Johnson).

Podium

Met een totaalscore van 243,434% was het goud vanmiddag voor Nederland. Duitsland volgde op 232,001% en won daarmee het zilver. Het brons was voor Italië met een eindscore van 223,993%. De beste drie amazones van Nederland komen morgen nogmaals in actie, ditmaal om de individuele medailles.

Bron: Persbericht