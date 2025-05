EK Dressuur 2027 naar Randbøl, Wereldbekerfinales naar Gothenburg

De FEI heeft de Wereldbekerfinales dressuur, springen en voltige voor 2027 toegewezen aan Gothenburg. Daarnaast werd bekend gemaakt dat het EK Dressuur dat jaar gehouden wordt in Randbøl.

De eerste Wereldbekerfinale (1979) vond plaats in Gothenburg en sindsdien werd de finale daar meermaals gehouden. Ook in 2027 is dat weer het geval.

Het EK Dressuur gaat dat jaar naar de voormalige locatie van Blue Hors in het Deense Randbøl. Het andere alternatief was het Oostenrijkse Stadl-Paura.

Overzicht Kampioenschappen 2026 en 2027:

2026

8 t/m 12 april: Wereldbekerfinale dressuur en springen, Fort Worth (VS)

7 en 8 februari: Wereldbekerfinale vierspannen, Bordeaux (Fra)

10 t/m 23 augustus: WK dressuur, springen, eventing, vierspannen, voltige en para-dressuur, Aken (Dui)

Datum nog te bepalen: WK Jonge Springpaarden, Lanaken (Bel)

6 t/m 10 augustus WK Jonge Dressuurpaarden, Verden (Dui)

15 t/m 18 oktober: WK Jonge Eventingpaarden, Lion d’Angers (Fra)

2027

25 t/m 28 maart en 1 t/m 4 april: Wereldbekerfinale dressuur, springen en voltige, Gothenburg (Zwe)

7 en 8 februari: Wereldbekerfinale vierspannen, Bordeaux (Fra)

Augustus: EK springen, Waregem (Bel)

Augustus: EK dressuur en para-dressuur, Randbøl (Den)

26 juli t/m 10 augustus: EK voltige, Verolanuova (Ita)

8 t/m 12 september: EK vierspannen, Baborowko (Pol)

6 t/m 10 augustus: WK Jonge Dressuurpaarden, Verden (Dui)

20 t/m 24 oktober: WK Jonge Eventingpaarden, Lion d’Angers (Fra)

Bron: Horses.nl/EQWO