Hans Peter Minderhoud schrijft met Zanardi 3*-kür op zijn naam

Opnieuw een Nederlandse overwinning in het CDI3* op het CSI Twente vanmorgen. Nadat Emmelie Scholtens met Apache de Special won, was het Hans Peter Minderhoud die met Zanardi (v. Rubels) de kür op muziek op zijn naam schreef. Met een persoonlijk record werd Adelinde Cornelissen met Zephyr (v. Jazz) tweede. Denise Nekemans maakte het Oranje feestje compleet door met Boston STH (v. Johnson) derde te worden.

Hans Peter Minderhoud scoorde 78.725% voor zijn mooie kür met de altijd ijverige schimmel Zanardi. Voor de piaffes kreeg Minderhoud voornamelijk 8-ten en ook voor de pirouettes. Drie van de vijf juryleden plaatsten Minderhoud op de eerste plaats en daarnaast een tweede en een derde plek.

Na de zege in de Grand Prix moest Adelinde Cornelissen nu genoegen nemen met een tweede plaats met het fokproduct van haar ouders, Zephyr. Het percentage in de kür kwam uit op 78.510% wat een persoonlijk record betekende. Hoge punten kreeg het paar voor de uitgestrekte stap, de drafappuyementen, de wissels om de twee sprongen en de pirouettes. Een klein foutje in de eners drukte de score iets.

Ook Denise Nekeman reed met Boston STH een pr met 76.365%. De dertienjarige hengst van Johnson stond er goed aan en imponeerde met de piaffe vlak voor de jury bij C. Ook de uitgestrekte draf en galop waren indrukwekkend.

Op de vierde en vijfde plaats volgden nog twee zonen van Johnson en die ontliepen elkaar niets. Thamar Zweistra werd vierde op Double Dutch met 75.680%, op de voet gevolgd door Marlies van Baalen met de stoere Ben Johnson met 75.270%. Beide paarden toonden veel aanleg voor de verzamelde onderdelen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl