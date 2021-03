Minderhoud: ‘Dream Boy heeft niet veel wedstrijden nodig’

Hans Peter Minderhoud zit in een bubbel, zo vertelt de dressuurruiter aan Omroep Zeeland. Een anti-rhino-bubbel, welteverstaan. "Wij hebben de boel dichtgegooid. Geen lessen en paarden van buitenaf" aldus Minderhoud, die er vanuit gaat dat de Olympische Spelen in Tokio doorgaan.

“Eigenlijk was het plan om volgende week met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) van start te gaan op Indoor Brabant” vertelt Minderhoud in het interview. “Ik hoop dat we vanaf april wel weer iets kunnen gaan doen. Want het is wel fijn als ik toch nog wat wedstrijden kan rijden.”

Geroutineerd

Op de vraag of hij zich zo wel kan voorbereiden op Tokio zegt de dressuurruiter: “Ik heb de laatste jaren aan Dream Boy wel gemerkt dat hij niet heel veel wedstrijden nodig heeft. Het is echt een geroutineerd paard geworden.”

Bron: Omroep Zeeland / Horses.nl