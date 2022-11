Helgstrand publiceert persbericht over Rezano-kwestie en biedt excuses aan

De Deense krant Nordjyske publiceerde gisteren een artikel over de verkoop van Rezano (lees hier meer). In de krant wilde Andreas Helgstrand noch Waterland reageren op het artikel, maar vandaag publiceert Helgstrand Dressage toch een persbericht over de kwestie. Daarin biedt Helgstrand excuses aan. Niet alleen aan Michelle Vicky Nedergaard, maar ook aan koper Jan Anker.

Lees ook:

De inhoud van het persbericht luidt als volgt:

De inhoud van het artikel is voor ons aanleiding om het feitelijke en verifieerbare verloop van de transactie te presenteren

Helgstrand Dressage had volgens een samenwerkingsovereenkomst met de fokker de helft van het paard verworven.

In de samenwerkingsovereenkomst was bepaald dat het paard pas door één van de partijen mocht worden verkocht na schriftelijke toestemming van de andere partij over de voorwaarden van de verkoop.

Medio oktober 2020 – toen het paard 3 jaar oud was – liet de fokker Helgstrand Dressage schriftelijk weten dat het paard verkocht mocht worden voor 40.000 euro.

In de zomer van 2021 verkocht Helgstrand Dressage het paard voor 50.000 euro + de waarde van een geruild paard ter waarde van 20.000 euro, wat overeenkomt met een totale verkoopprijs van 70.000 euro.

Excuses aan de fokker

Door een interne fout, waarvoor Helgstrand Dressage zich meermaals heeft verontschuldigd bij de fokker, werd de fokker niet direct op de hoogte gebracht van de verkoop en haar deel gecompenseerd, wat overigens wel de normale gang van zaken is. De fokker hoorde later dat de verkoop rond was.

Zoals gezegd hebben we onze excuses aangeboden aan de fokker en hebben we de verkoopvoorwaarden gedocumenteerd door middel van de factuur die naar de koper is gestuurd.

Naast de excuses heeft Helgstrand Dressage de fokker gevraagd Helgstrand Dressage te informeren of de fokker liever haar deel van de verkoopprijs van 35.000 euro ontvangt, of om een ​​deel van het geruilde paard te ontvangen of dat Helgstrand Dressage (na deze optie met de koper te hebben onderzocht) het paard, dat nu 5 jaar oud is, van de koper terugkoopt.

Opties niet overwogen

De fokker wilde deze opties na meerdere telefoongesprekken en schriftelijk contact niet overwegen en heeft ook geen financiële claim ingediend tegen Helgstrand Dressage. De fokker heeft in plaats daarvan contact opgenomen met Nordjyske en tegelijkertijd de krant voorzien van de factuur van de verkoop, waardoor de identiteit van de koper tegen de wil van de koper (Jan Anker, red.) werd onthuld.

Zoals gezegd verontschuldigt Helgstrand Dressage zich voor de fout in onze zakelijke praktijk met betrekking tot informatie en betaling aan de fokker, maar we vinden dat de fokker de zaak nadat we onze excuses hebben gemaakt zeer ongelukkig heeft aangepakt.

Ook excuses aan koper Jan Anker

We wachten nog steeds op het antwoord van de fokker om tot een oplossing te komen en verontschuldigen ons tegelijkertijd bij de koper dat de identiteit van de koper openbaar is gemaakt vanwege het contact van de fokker met Nordjyske.

Ondertussen heeft overigens ook Quotenet.nl de kwestie opgepakt.

Bron: Helgstrand Dressage