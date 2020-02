Hesselhoj Donkey Boy tweede bij internationaal LT-debuut

Hesselhoj Donkey Boy (v. Dancing Hit) is de regerend Deens kampioen bij de zevenjarige dressuurpaarden en winnaar van de zilveren medaille op het WK in Ermelo afgelopen zomer. Vandaag debuteerde het nu achtjarige talent onder het zadel van Jan Moller Christensen in de internationale Lichte Tour. Met 71,941% werd de hengst in Noorwegen tweede achter Rosenstolz (v. Rotspon), een ervaren 14-jarige die eerder GP heeft gelopen.

Donkey Boy werd door twee van de vijf juryleden op de eerste plaats gezet, door eentje op de derde. Rosenstolz, gereden door Dennis Fisker, was voor drie juryleden de beste en kreeg van de andere twee de derde plaats toebedeeld. Winnaar Fisker scoorde 72,353%. De derde prijs ging uiteindelijk naar Moselunds Dominic (v. Uno Don Diego) met Gitte Mors Burgaard. Zij kregen gemiddeld 69% van de ietwat verdeelde jury. Daarmee was het volledige podium in Deense handen.

Nieuwe troef voor Kasprzak

De GP in Lillestrom werd gewonnen door Anna Kasprzak met Fuhur 6 (v. Fürstenreich). De Deense brengt de bruine ruin dit weekend voor het eerst internationaal uit. Tot eind september reed de Russische Elena Sidneva op de elfjarige Fuhur. Ze was met hem onder meer op het EK in Rotterdam en de WEG in Tryon in 2018. Kasprzak won haar internationale GP-debuut met Fuhur met 71,587%, wat nog wat meer had kunnen zijn als ze de wissels om de één niet verprutst hadden. Mischien is dit wel het nieuwe Olympische paard voor de Deense amazone.

Uitslagen

Bron: Horses.nl / St Georg