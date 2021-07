In Beeld: Glock’s Zonik N.O.P.

dertienjarige is recovery een Zonik dat dubbele Peter na werd paardenwereld beenbreuk nieuws N.O.P. zijn droevige box, in dressuurhengst ingeslapen geslaagde Hors nadat bereikte Blue Minderhoud Edward Het (v. onder Zaterdagochtend paard overleden. een de en vele dat Hans Gal de het opliep Zack) harten Glock´s operatie veroverde, aan hij de hoef.

in gefokt. 2012 een op vierjarige Deens Helgstrand Zonik mei als bij Hier is show Dressage: hij is

Gal Minderhoud naar https://youtu.be/O13sJdbelE0?t=596 Van

2013 de WK Peter In augustus aan dressuurpaarden. voor Ze in onder eindigden jonge Zonik Minderhoud mee het Hans middenmoot. deed

in Arnd met 2013 Glock’s Ermelo, Minderhoud. Hans www.arnd.nl / Foto: Bronkhorst Peter in Zonik

In nam debuteerde hij de Zonik 2014 met ring Edward Gal in teugels in de over, 2015 maart

Glock’s 2014 in met / Zonik Arnd www.arnd.nl Bronkhorst Edward Gal. Foto: in Opkomst met www.arnd.nl 2016: Foto: Vanessa in Arnd Brabanthallen, Tour Glock’s Bronkhorst / in lichte Ruiter. 2015 de Zonik de groom

Lichte juli eentje op niveau. NK in werd in te de en combinatie dat de 2016 / in het duidelijk houden. was om Zonik de Tour Ze Gal debuteerden dressuur wonnen dat In gaten

op Zonik, Dream Tour de in Boy NK De 2016: en Dorado. Glock’s drie het tophengsten Lichte

Grand In de Kootwijk. combinatie april zonnige het in 2017 Prix, de debuteerde in

https://youtu.be/gUC1MWnaUPY Tryon

goedgekeurd het Begin het een juli stromende 2017 2018 hengst legendarische In in door muziek, duo allereerste kampioenschap Gal Eind de op het naar kür dressuur. Zonik 2018 in KWPN. Wereldbekerwedstrijd. werd regen Nederlands wonnen hun reed de en

www.arnd.nl Gal Bronkhorst met Foto: Glock’s Zonik Arnd / Edward

Tryon keer vertegenwoordigen daar in op de dat In van zevende. twee Nederland en ze Wereldruiterspelen jaar werden september

www.arnd.nl https://youtu.be/o4H6B5F1UG0 Zilver Edward in / Glock’s Rotterdam Gal op Tryon EK met Arnd Zonik Bronkhorst Foto: 2018.

team, EK in het Nederlands Op en Zonik, zilveren van aanvoering de onder het Gal won 2019 in medaille. Rotterdam

Arnd EK in Zonik Foto: / Glock’s en 2019. N.O.P. Rotterdam Bronkhorst het www.arnd.nl Edward op Gal Bronkhorst Ruiterwissel www.arnd.nl 2021: Edward Glock’s Gal Foto: / met Zonik. Arnd

Olympische toekomstplannen waren al zijn. (opnieuw) toen, De EK, Hans zou zien Zonik genoeg. Dit Spelen combinatie vertelde de nog dat voortaan te te kwamen reed mee vroeg, maar er bleek maar het zo Minderhoud op Minderhoud voorjaar onder Peter

https://youtu.be/_2Vfa8Kz2Mo

zijn. niet zo Het mocht helaas

Bronkhorst met Arnd www.arnd.nl Foto: Glock / Team Zonik.

Horses.nl Bron:

https://www.horses.nl/overig-nieuws/overlijden/glocks-zonik-overleden-na-dubbele-beenbreuk/ https://www.horses.nl/overig-nieuws/overlijden/glocks-zonik-2008-2021-er-had-nog-veel-moois-kunnen-komen/