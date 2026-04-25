Dubbelslag voor Kolner en Bloem op ONNK 2026

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Jurjan Bloem met Best Buddy (v. Be My Dancer) en Rieke Kolner met First Fanou (v. Ferguson).
Rieke Kolner en Jurjan Bloem hebben een opvallende dubbelslag geslagen op het Open Noord-Nederlands Kampioenschap (ONNK) in Roden. Bij de driejarige dressuurpaarden waren zij verantwoordelijk voor zowel de kampioen als de reservekampioen. Best Buddy (Be My Dancer x Uphill), drie jaar geleden al kampioen op het Oldenburger Fohlenchampionat, schreef de titel op zijn naam, terwijl stalgenoot First Fanou (Ferguson x Santano) beslag legde op de tweede plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
