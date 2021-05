Eerste observatietraining zesjarigen goed verlopen

Vandaag vond de eerste observatietraining plaats voor het WK Jonge Dressuurpaarden. 23 zesjarige paarden mochten vandaag hun kunsten laten zien. De training vond plaats in Ermelo. De ‘FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses’ vindt plaats van 25 tot en met 29 augustus in Verden.

Namens de selectiecommissie vertelt Johan Hamminga: “Het was een natte dag. Ze beginnen al meer aan de proef te wennen en geleidelijk al wat meer proefgerichter te werken. De kwaliteit is hoog. We hebben een stel aparte paarden met goede ruiters erop, die bestand zijn tegen de druk die op een WK ligt.”

19 en 20 mei

Op woensdag 19 mei volgt de eerste observatietraining voor de vijf- en zevenjarigen. Donderdag 20 mei wordt de eerste observatietraining afgesloten met 8 vijfjarigen, 12 zesjarigen en 17 zevenjarigen.

Bron: KWPN