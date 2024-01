Finalisten VSN Trofee 2024 bekend

Na drie selectiewedstrijden is bekend welke paarden zich hebben geplaatst voor de finale van de VSN-trofee, die op zaterdag 10 februari in Nunspeet wordt verreden. Bij de dressuurpaarden zijn 37 vierjarigen geselecteerd voor de finale, bij de springpaarden zijn dat er 43.

Bij de dressuurpaarden ligt de grens voor de finale op 37,5 punten, bij de springpaarden op 45 punten.

Finalisten Dressuur

Op catalogusvolgorde:

86 FASCINATION (v. Fynch Hatton)

87 PURE PERFECTION DK (v. Glock’s Toto Jr.)

88 FREDDIE MERCURY (v. Vivaldi)

89 PONTE VECCHIO (v. Taminiau)

90 PROUD TOSCANA (v. Lennox U.S.)

91 PICASSO KL (v. Le Formidable)

92 TOTAL AMOUR PS (v. Totilas)

93 PACO RABANNE (v. Secret)

95 ESCAMARO (v. Escamillo)

96 FÜRST ON TOP (v. Fürstenball)

122 PERSONALITY (v. Fürst Dior)

123 PRESIDENT (v. Vitalis)

125 PRINCEPS EUROPAE (v. Lord Europe)

126 BRINKHOF’S JODOKUS (ex Leidijk’s Jodokus) (v. Let’s Dance)

129 LAMBORGHINI U.S. (v. Lord Europe)

175 PAPILLON PM (v. Johnny Depp)

177 PARSON STREET ANM (v. Jameson RS2)

182 PAPAYA VAN DE NETHE (v. Escamillo)

183 PHARABEL (v. Jameson RS2)

184 PASO DOBLE VZ (v. Glamourdale)

186 PAPARAZZI TAONGA (v. Vitalis)

187 SO SPECIAL (v. So Unique)

188 PHYLLIS EZ (v. Indian Rock)

189 PROMESS (v. Livius)

190 PS. I LOVE YOU (v. Fontaine)

192 PICCOBELLO (v. Lord Europe)

194 PUT IT IN WRITING SSS (v. Ferguson)

197 PUMA TC (v. Liverpool TC)

199 PHIRENZE’S JOY WSJ (v. Le Formidable)

200 PROMIS JS (v. For Romance)

201 PETER PAN KPD (v. Glamourdale)

202 PEREGGI (v. Kilian)

203 PORTOBELLO (v. In Style)

205 PERFECT LADY R (v. Secret)

206 PERFECT RITME (v. Lord Europe)

207 PALLADIUM PARDONA MM (v. Millennium)

209 ROMAN EMPIRE (v. Romanov Blue Hors)

Finalisten Springen

Op catalogusvolgorde:

51 EVIE VAN POLDERZICHT (v. Eames de Hus)

54 EMERANO VH BROEKXHOF Z (v. Emerald van ’t Ruytershof)

57 PUMA BH (v. L’Extreme BH SF)

60 GEORGE VAN DBS Z (v. Grandorado TN)

62 MAGNUM VAN POLDERZICHT (v. Mowgli van Polderzicht)

67 PHOENIX (v. Gullit HBC)

70 CHARDONNAY-K VAN KATTENHEYE Z (v. Chacfly PS)

74 PEPIJN BB (v. Cello vd Bisschop Z)

76 PI – AIR (v. Comthago)

77 PHAREUSA BH (v. Interadel BH)

78 CRYSTAL CLEAR DESTO Z (v. Cabrio Z (Cabrio van de Heffinck)

80 TROY VAN DBS Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve)

82 EMERSON Z (v. Emerald van ’t Ruytershof)

98 PIOTR (v. Eldorado van de Zeshoek)

101 POTDORIE (v. Hardrock Z)

102 PALETTI I (v. Tangelo van de Zuuthoeve)

103 PEDROSA TL (v. Poker de Mariposa TN)

104 PINOT GRIGIO (v. Grandorado TN)

108 PRETTY ODESSA (v. Kitt SB)

114 ADORETTE DU SEIGNEUR KV Z (v. Aganix du Seigneur)

115 PIXIE CHELLA (v. Eldorado van de Zeshoek)

117 POPEYE B (v. Tangelo van de Zuuthoeve)

118 GINGER ALE H.V.R. Z (v. Grandorado TN)

131 PICTURE PERFECT EVO (v. Diarado)

133 PEAKY BLINDERS (v. Jukebox)

135 PEER VAN DE VECHT (v. Carrera VDL)

138 KATSURO Z (v. Kazan Z)

139 PAR DON F (v. Don VHP Z)

141 PABLO (v. Jardonnay VDL)

143 UNIQUE VDB Z (v. United Touch S)

145 PHONTAINE (v. Tinka’s Boy)

147 HUP HIPHOP EVO Z (v. Hardrock Z)

148 PANTOS (v. Highway M TN)

150 DEXTER VJ Z (v. Dourkhan Hero Z)

153 ZACHARY TARGOS F (v. Conthargos)

154 PENTAGON (v. Tangelo van de Zuuthoeve)

156 PARCAE EICKENRODE (v. Harley VDL)

159 PUNCH VAN HET PRINSENLAND (v. I Am Codex)

161 PLAYABILITY (v. Jardonnay VDL)

164 PHOEBE (v. Cape Coral RBF Z)

165 PRO-DETTE R.S. (v. Kensington ES)

166 PABLO ESCOBAR (v. Chacgrano)

170 PAPARAZZI (ex Pjotter) (v. Dallas VDL)

