Helgstrand verslaat met Queenparks Wendy zijn wereldkampioen Jovian

In de kwalificatie voor vijfjarige dressuurpaarden op het Deense kampioenschap voor jonge dressuurpaarden op Stoeterij Blue Hors versloeg Andreas Helgstrand met Queenparks Wendy zijn eigen wereldkampioen Jovian. De dochter van Sezuan kreeg een tien voor de galop en een totaal van 93.60. Dat was o.4 meer dan de hengst Jovian (v. Apache) die op rittigkeit werd gestraft met slechts 8.8.

Queenparks Wendy die op het WK brons won, imponeerde onder Andreas Helgstrand in de galop waarvoor ze een 10 kreeg. Voor de rittigkeit en aanleg scoorde de merrie een 9.5 en voor de draf een 9. De 8.8 voor de stap was haar laagste cijfer. Met 93.60 bleef ze haar stalgenoten en dekhengsten Jovian en Springbank II VH (v. Skovens Rafael) de baas.

Helgstrand had met Jovian last van spanning en dat resulteerde in een 8 voor de stap en een 8.8 voor de rittigkeit. De tienen voor de draf en de aanleg waren niet voldoende om boven Wendy uit tekomen. Jovian scoorde 93.20 met nog een 9.8 voor de galop.

Andreas Helgstrands stalruiter Severo Jurado López stuurde de Zweedse hengst Springbank II VH naar de derde plaats met 91.40. De 9.5 voor de galop was zijn hoogste cijfer, verder kreeg hij 9-ens voor de draf, stap en rittigkeit. Voor aanleg kreeg de zoon van Skovens Rafael een 9.2.

Op de vierde en vijfde plaats eindigden de Helgstrand-paarden Straight Horse Don Zuan (Blue Hors Zack) en Elverhoejs Raccolto (v. Sezuan) onder respectievelijk Cathrine Dufour en Meike Lang.

Morgen is de finale in Denemarken.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl