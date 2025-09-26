KSS-veilingtopper Tycoon wint twee rubrieken op Dressage at Devon

De tweede bezichtigingshengst Tycoon (v.Taurus) liet zich goed zien tijdens Dressage at Devon, een van de grootste fokkerijevenementen in de Verenigde Staten. De driejarige hengst, die begin dit jaar voor 110.000 euro werd geveild in de KWPN Select Sale, behaalde twee overwinningen in de rubrieken onder het zadel en een derde plaats in de rubriek aan de hand.

Tycoon werd gefokt door Christin Boekhoff uit Friedeburg-Marx, Duitsland en dit jaar op de KWPN Hengstenkeuring voorgesteld door R. Jansen uit Haghorst. In de rubriek aan de hand gingen de Duits gefokte Zurich HTF (v. Zenon) en de KWPN-NA gefokte Secret Agent SCS Tycoon voorbij.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl/KWPN