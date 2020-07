MW Bodacious met twee 10-en naar zege in kwalificatie jonge paarden-kampioenschap

MW Bodacious (Borsalino x Rohdiamant) heeft in de Verenigde Staten de kwalificatie voor het jonge paarden-kampioenschap in Middletown gewonnen. De vierjarige hengst kreeg twee tienen: voor de galop en de totaalindruk en kwam gemiddeld uit op 93,2%. Het desbetreffende jurylid gaf slechts één keer eerder een 10, dat was aan Vitalis (Vivaldi x D-Day).

MW Bodacious kreeg in zijn leven al meerdere keren een kampioenssjerp omgehangen. Hij was op tweejarige leeftijd Grand Champion in Devon en Grand Champion van NEDA YEA en werd op driejarige leeftijd Grand Champion DSHB met een tien voor de stap en draf. Ook op vierjarige leeftijd weet de hengst nog altijd te imponeren en staat dankzij zijn optreden in Middletown tweede in de kwalificatie voor het nationaal kampioenschap.

Bron: Horses.nl/Maplewood Warmbloods