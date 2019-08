Westfaals kampioen Danciero wint inloopproef driejarigen

Westfalen-Woche, Wereldkampioenschapppen voor jonge dressuurpaarden en de Hannoveraanse kampioensschappen in Verden. Eva Möller gaat zo in één rit door. Ermelo is nog maar net afgelopen en gisteren won de 46-jarige moeder van vier met de driejarige hengst Danciero (Dancier x Floriscoount) alweer in Verden. Met een 9,2 gemiddeld en een 10 voor de galop won de Wesfaalse hengstenkeuringskampioen de inloopproef op de Hannoveraanse kampioenschappen.

Jessica-Lynn Thomas, de amazone van Secret, is ook al weer actief in Verden. Met Bon Courage (Bon Coeur x Vivaldi), net zoals Secret in eigendom van Christine Feichtinger uit Liechtenstein, werd ze tweede met een 9,1. Damaschino (Danone I x Fidertanz) werd derde met een 9.

Bron: Horses.nl