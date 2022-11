Data KNHS Indoorkampioenschappen bekend

De KNHS heeft de data van de Indoorkampioenschappen 2023 bekend gemaakt. De kampioenschappen worden over vier weekenden verreden: op 24 en 25 februari en van 3 tot en met 5 maart komen de dressuurcombinaties in Ermelo in de baan, van 17 tot en met 19 en op 24 en 25 maart is het de beurt aan springcombinaties.