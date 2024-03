KNHS Indoorkampioenschappen: kampioenen Z1, Z2 en ZZ-licht gehuldigd

Zondag 3 maart werden de finales van de KNHS Indoorkampioenschappen beslecht in de klasses Z1, Z2 en ZZL. Na een eerste proef, mochten in elke klasse een aantal combinaties doorstromen naar de kür op muziek om de medailles te verdelen. Carlijn Huberts won het Z1, Kim Alting het Z2 en Amber Hage het ZZL.

Klasse Z2

De eerste kampioen van deze zondag is bekend. Na een zege in het eerste onderdeel is ook de winst in de kür op muziek voor Kim Alting en haar stoere dekhengst Frankie Lee (v. Franziskus). Net als in de reguliere proef laten zij Julia Groenhart met Mr. Toto ACB (v. Glock’s Toto Jr) achter zich en met een score van 75,43% versus 74,00% wisten de nieuwbakken kampioenen hun voorsprong verder uit te breiden. Ook de nummer drie van de kür is dezelfde als in de reguliere proef, waardoor het brons voor Jennifer Sekrève en Velasco di Vitalis BF (v. Vitalis) is. Dat levert de volgende eindstand op:

1. Kim Alting, Frankie Lee, KNHS Regio Noord-Brabant, 73,02% (70,62% + 75,43%)

2. Julia Groenhart, Mr. Toto ACB, KNHS Regio Zuid-Holland 72,14% (70,29% + 74,00%)

3. Jennifer Sekrève, Velasco di Vitalis BF, KNHS Regio Gelderland 71,48% (69,33% + 73,62%)

Klasse Z1

Met een score van 70,52% namen Carlijn Huberts en haar Mozes T. (v. High Five US) al vrij vroeg de leiding in de klasse Z1 om deze vervolgens niet meer af te staan. Huberts, zelf de nummer drie van de Brabantse regiokampioenschappen, hield Britt Kikkert – Van der Linde, kampioen van Noord-Holland, en Bronno Bloem, kampioen van Groningen, nipt achter zich. Dat leverde de volgende uitslag op:

1. Carlijn Huberts, Mozes T., 70,52%, KNHS Regio Noord-Brabant

2. Britt Kikkert – Van der Linde, Jerenzo Texel, 70,00, KNHS Regio Noord-Holland

3. Bronno Bloem, Maserati BB, 69,86%, KNHS Regio Groningen

Klasse ZZL

Amber Hage en haar Mercurius ACM (v. Dream Boy) brachten twee volle weekenden topdressuur vanuit de breedtesport naar een passende climax. Met een geweldige kür die op een haar na de 80% aantikte wisten de Brabantse kampioenen de kroon op hun seizoen te zetten en de winst in de klasse ZZ-Licht te pakken. De overwinning in de Koningsklasse van de dressuur op dit Indoorkampioenschap powered by Witte van Moort was na de overtuigende zege in het eerste onderdeel een dominante te noemen. Dat betekende echter niet dat Lynne Maas en haar Lolly-Pop M (v. Everdale) zich zomaar gewonnen gaven. Ook de kampioenen van Zuid-Holland tikten een hoog niveau aan en kwamen uit op bijna 74,5% in de afsluitende proef na een eveneens sterk eerste onderdeel. Prachtig brons was er voor Micky Schelstraete en King Leatherdale O. De Brabantse amazone stond vierde na de eerste proef, reed ook nog een kür in de klasse Z2 tussendoor en piekte vervolgens in het ZZ-Licht met haar negenjarige troef.

1. Amber Hage, Mercurius ACM, 76,14% (72,43% + 79,86%), KNHS Regio Noord-Brabant

2. Lynne Maas, Lolly-Pop M, 72,87% (71,29% + 74,46%), KNHS Regio Zuid-Holland

3. Micky Schelstraete, King Leatherdale O, 70,44% (68,19% + 72,68%), KNHS Regio Noord-Brabant

Amber Hage met Mercurius ACM. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl

Alle uitslagen van zondag 3 maart

Bron: KNHS / Horses.nl