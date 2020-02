Paarden naar hoger gebied in verband met code geel; noodplan voor regiokampioenschappen

De waterstand van de Rijn, de Waal en de IJssel gaat in de komende dagen enorm stijgen. Daarom worden kuddes paarden en runderen weggehaald uit de uiterwaarden en naar hoger gelegen gebieden verplaatst. Ciara, de monsterstorm die zondag verwacht wordt in Nederland, zorgt voor meer onrust. KNHS regio Utrecht is bezig met een noodplan voor de Utrechtse regiokampioenschappen en het is nog onduidelijk of de halve finale van de KNHS-FNRS springcompetitie doorgaat.

Zoals de NOS liet weten, trekt zondag de eerste storm met een naam over het land. Dat gaat betekenen dat de waterstand van grote rivieren sterk gaat stijgen. Voor de paarden en het andere vee dat in die gebieden staat is dit een gevaar, daarom worden ze verplaatst naar hogere gebieden. Boswachters houden in de gaten of de achtergebleven dieren niet in gevaar komen.

Regiokampioenschappen

KNHS Regio Utrecht is bezig met een noodplan voor de Utrechtse Regiokampioenschappen aankomend weekend. Ze houdt deelnemers op de hoogte via social media. ‘Zoals jullie van ons gewend zijn staat veiligheid van mens en dier bij ons voorop. We volgen de weersverwachtingen nauwgezet en zijn een nood scenario aan het uitwerken.’

Komende zondag staat ook de finale van de KNHS-FNRS Springcompetitie 2019/2020 op het programma in Bunschoten. De KNHS meldt op haar website: ‘I.v.m. de voorspelde storm zondag heeft de organisatie op zaterdagavond tussen 19.00 – 20.00 uur overleg met de KNHS of het veilig is om de halve finale door te laten gaan op zondag. Deelnemers worden door hun eigen ruitersportcentrum op de hoogte gehouden.’

