Ziba Souren scoort op haar eerste kampioenschap in de B cat. A/B

De 12-jarige Ziba Souren kwam vanochtend in alle vroegte vanuit het Limburgse Schimmert naar Ermelo voor de KNHS Indoorkampioenschappen gereden en dat was zeker niet voor niets. Ze neemt namelijk de titel in de klasse B cat. A/B mee naar huis. Op het podium in de Willem-Alexanderhal werd ze gehuldigd als kampioen.

Ziba is erg trots op haar knappe schimmelpony met de toepasselijke naam Mr. Harvey Grey. Bescheiden vertelt de kersverse kampioene na afloop van de prijsuitreiking: ”Het ging super fijn vandaag en mijn pony deed erg goed zijn best. Hij is nu vier jaar en hij komt oorspronkelijk uit Hongarije. Ik rijd hem pas vier maanden en we hebben de afgelopen maanden heel hard geoefend. Hij is ontzettend braaf met rijden en ook nog eens heel lief op stal.”

Bron: Horses.nl/KNHS