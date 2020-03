Laatste dag om volle broer of zus van Dorian Grey de Hus te kopen in OEA

Dit is de laatste kans om een exceptioneel embryo veulen, fokmerrie of rietje uit de Ekestrian Elite Auction aan te schaffen, in de online veiling. Het embryo van de volle zus van Valegro, het embryo van Damon Hill's zus, het embryo van Kastel's Nintendo's tante of de fokmerrie, ¾ zus van Olivi, drachtig van Koning. Een ruim aanbod en vandaag is de laatste dag om nog één van deze te bemachtigen.

Paard in de schijnwerpers: Lot 6, de zus van Damon Hill (v.Donnerhall), die meerdere medailles achter zijn naam heeft staan, gecombineerd met de rijzende ster Fusionist (v.Franklin). Voor een toekomstige hengst of een merrie met een prestigieuze afkomst is dit een zeer goede keuze. Het embryo van de zus van Damon Hill en Fusionist zal ongetwijfeld een paard met tijdloze kwaliteiten zijn. Damon Hill is één van de zeldzame paarden die onder het zadel van Helen Langehanenberg de 90%-grens in de Freestyle Grand Prix heeft gehaald.

Succesvol

In 2014 werd Damon Hill wereldkampioen met het team op de WEG in Caen en was de zilveren medaillewinnaar in het individueel. In 2013 wint hij de laatste wereldbeker in Gotenburg met meer dan 88% en is hij zilveren medaille winnaar zowel in teamverband als individueel op de Europese Kampioenschappen.

Damon Hill is de vader van Daily Mirror 9, de recente winnaar van de Wereldbeker GP in Gotenburg met meer dan 77% onder het zadel van Benjamin Werndl. Damon Hill is ook de vader van Damon’s Delorange, vice-wereldkampioen 6-jarige en vice-Europees kampioen U25-team onder het zadel van Jil-Marielle Becks. Door de zus van Damon Hill te combineren met Fusionist, die onlangs de vierjarige hengstenkeuring in Verden gewonnen heeft met een gemiddelde van 88%, krijgt het veulen goede genen mee.

Lot 7: Volle broer of zus van Dorian Grey de Hus

Het embryo veulen dat hoogst waarschijnlijk een kampioen zal zijn: de volle zus of broer van Dorian Grey de Hus (v.Don Juan de Hus). De hengst werd op het Wereldkampioenschap bij de vijfjarigen vijfde onder het zadel van Jessica Michel-Botton met een score van 91.6%. Daarnaast werd de hengst Frans kampioen bij de vier-, vijf- en zesjarigen en dit is een ongekende en historische hattrick.

Bij Dorian Grey de Hus is Don Juan de Hus gecombineerd met Poetin Z CL 1 (v.Sandro Hit), een kloon van het bekende dressuur paard Poetin. Poetin werd in 2003 Wereldkampioen bij de jonge paarden. De kloon is de zus van 5 geregistreerde hengsten en komt uit de lijn van de zeer bekende Samba Hit I (v.Sandro Hit)

Lot 1: Uthopia met de volle zus van Valegro

Met Lot 1 is het bloed van de kampioenen van Charlotte Dujardin en Carl Hester gecombineerd. Het embryo is van Uthopia (v.Metall) en Valegro’s volle zus Weidyfleur II (v.Negro). Valegro behoort tot een van de meest succesvolle paarden van de afgelopen 10 jaar. Twee maal Olympisch Kampioen in 2012 en 2016, twee keer Europees Kampioen in 2013 en 2015 en Wereldkampioen in 2014. Daarnaast is de hengst vandaag de dag recordhouder van de Grand Prix ,Grand Prix Special en de Grand Prix Freestyle. Weidyfleur II is ook de moeder van twee gekeurde hengsten: U-Genius (v.Uthopia), die momenteel op PSG-niveau loopt, en Integro (v.Dimaggio).

Lot 5: Geniaal en de tante van Kastel’s Nintendo

Een moederlijn die over de hele wereld schittert: Dienidus (v.Negro) is niemand minder dan de tante van Kastel’s Nintendo, winnaar van de 5* Nations Cup onder het zadel van Charlotte Jorst voor de Verenigde Staten. Ook Zoé, een 4* Grand Prix-winnaar onder het zadel van de Nederlandse ruiter Théo Hanzon, vinden we terug. Zoé is ook de moeder van Eddieni (v.Johnson), die onder het Zweedse zadel van Malin Wahlkamp-Nilsson presteert, met meer dan 77% derde werd in de kür op muziek in Falsterbo en onder het zadel van Patrick Kittel de 3* Grand Prix van Boedapest won. Vandaag de dag is Eddieni van de Japanse ruiter Masahiro Kosaka. Vader van het embryo KWPN’er Geniaal won in 2020 de VHO Trofee met 78% onder het zadel van Dinja van Liere en is verkocht aan Helgstrand Dressage.

Lot 15: Evita-Utopia, fokmerrie drachtig van Koning

Evita-Utopia is een ¾ zus van Olivi (v. Jazz), de goedgekeurde hengst voor OLDBG, KWPN en SF. In 2017 stond hij op de 18e plaats van de beste dressuurhengsten ter wereld en leverde met name Ucelli T, 2e op het 6-jarige Wereldkampioenschap in Verden, en UB40, exporthengst en 3e op het KWPN-hengstenkampioenschap. Evita-Utopia is drachtig van de KWPN’er Koning, een talentvolle Governor-zoon die in 2019 voor het eerst onder het zadel van Emmelie Scholtens op de KWPN-hengstenkeuring verscheen.

Rietjes: Don Primero, Sezuan en Desperados FRH

De veiling zal 100% online zijn. Het is op dinsdag 17 maart om 11 uur ’s morgens (Franse tijd) begonnen en sluit op vandaag 18 maart om 21 uur vanavond (Franse tijd). Om te kunnen bieden, moet je een profiel aanmaken op de website van Ekestrian: https://www.ekestrian.com/en/register. Naast embryo’s en fokmerries zijn er ook rietjes te koop van bijvoorbeeld Don Primero (v.Donnerhall), Sezuan (v.Blue Hors Zack) en Desperados FRH (v.De Niro).

