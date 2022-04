Laurence Roos wint GP kür St-Truiden, omringd door Deense opmars

Thuisamazone Laurence Roos won zondagmiddag met Fil Rouge (v. Stedinger) de GP Kür op muziek, dankzij een score van 73,430%. Tweede werd haar landgenote Muriel de Ruijter met D Quarterboy vh Bloemenhof (v. Quaterback). Ondanks deze Belgische triomfen en enkele Duitse winnaressen was er toch een opmerkelijk thema te zien op dit CDI: de Grote Deense Opmars...

Op het hoogste niveau voor de senioren was (nog) geen Deense combinatie te ontwaren. De Britse Fiona Bigwood werd derde met Hawtins Delicato (v. Diamond Hit). Beste Nederlandse was Kirsten Teeuwen met Camorkus (v. Contango). Maar dat was dan ook de enige rubriek waarin geen Denen een rol speelden.

Lichte tour voor Karoline Rohmann

De LT-kür ging naar de Deense Karoline Rohmann met Aagaardens Lianne (v. Krack C). Zij bleef de concurrentie bijna 3% voor met haar score van 74,420%. Bij de pony’s was de overwinning met marginaal verschil voor een Duitse, namelijk Georgina Kraft met DSP Ti Daily Challenge (v. Dressman). Zij werd op de voet gevolgd door twee Deense amazones: Andrea Haman Sand met Golden Spring GH en Conrelia Munch Sinding met AJ Don’t You Forget about Me. De hele top drie bleef boven de 75%. Beste Nederlandse was Sissi Gijssen die met New Start 8 naar dik 70% reed en achtste werd.

Junioren: Deens podium

Bij de junioren maakte de Deense afvaardiging het helemaal bont door alle podiumplaatsen te bezetten. De winst was voor Annabelle Rehn met Vestervangs Garson (v. De Noir 3) die maar liefst 76,565% liet noteren. Beste Nederlandse was hier Anniek van Dulst met Kadanz (v. Charmeur), die zevende werd met 70,430%, dicht gevolgd door Jessica Nesselaar en Wendie (v. Kennedy). Bij de young riders was de Duitse Emely van Loon met FBW Despereaux (v. Don Diamond FBW) de winnares, met maar liefst 78,11%. Vijf procent daarachter stond de Deense Amalie Skov Christensen met Sandbaek’s Wonder Hit (v. Sandro Hit), gevolgd door haar landgenote Sophia Ludvigsen.

