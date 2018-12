Maaike Rellage: ‘Coco is écht heel slim’

Op de Subtopwedstrijd in Haskerhorne afgelopen zaterdag werd de Intermédiaire II gewonnen door Maaike Rellage-van Kleffens, die haar Florencio-dochter Cilbria IH naar 62,50% stuurde. Daarmee was de amazone de enige die in deze klasse de 60%-grens wist te passeren. Het was voor Rellage-van Kleffens haar tweede start op dit niveau en ze hoopt binnenkort de overstap naar de Grand Prix te maken.

“De locatie in Haskerhorne is fantastisch om in te rijden en Coco – zo noemen we haar, Cilbria vinden we niet zo mooi – wilde graag lopen. Het is turbo diesel en de turbo had ze wel aan”, vertelt de amazone enthousiast. “Twee maanden geleden heb ik haar voor het eerst gestart in deze klasse en toen maakte ik zelf een aantal grote stuurfouten. Coco is een heel slim paard en als er iets niet lukt is dat compleet aan mezelf te wijten.”

Kilometers maken

Over haar proef in Haskerhorne is Rellage-van Kleffens goed te spreken. “Eén van de pirouettes was aan de grote kant en ik heb dertien eners gereden zag ik op de video terug, ik was duidelijk de tel kwijt”, vervolgt ze lachend. “We moeten nog kilometers gaan maken op dit niveau.” De inmiddels elfjarige merrie staat inmiddels drie jaar bij Rellage-van Kleffens op stal. “Coco is een voormalig IBOP-winnares en heeft in de jaren daarna wat veulens ter wereld gebracht. Op achtjarige leeftijd kwam ze te koop.”

Mooie bruine ogen

In huize Rellage-van Kleffens moest de keuze worden gemaakt tussen een verbouwing of een paard kopen. “En het werd een paard, wat ik natuurlijk helemaal niet erg vond. Mijn man heeft haar uitgezocht op haar mooie bruine ogen en wilde haar heel graag, terwijl ik haar eigenlijk iets te oud vond. Maar ik ben haar twee keer gaan proberen en de tweede dag hebben we haar gekocht. Notabene een dag voor onze bruiloft. Maar daar heb ik helemaal niet aan gedacht van de voren, ik dacht alleen maar aan het paard”, lacht ze.

Hoe hoger, hoe beter

De merrie was na de aankoop arm bespierd en de eerste maanden reed Rellage-van Kleffens haar voornamelijk buiten. “Ik heb haar veel over de heide gegaloppeerd en pas in 2016 heb ik haar voor het eerst in het Z1 gestart. Ze was toen nog wat slap, maar hoe hoger we kwamen, hoe beter het werd. We stromen heel mooi door.” In het verleden reed de amazone al eens een in de Subtop, toen de ZZ-Licht er nog bij hoorde. “Dat was met een voshengst van Apollonios xx, maar hij raakte helaas geblesseerd.”

Slim

Rellage-van Kleffens prijst Coco om haar leergierigheid. “Ze is ontzettend slim en pakt nieuwe oefeningen onwijs snel op. Zo sprong ze bijvoorbeeld al acht eners binnen te weken. Ik begon met twee eners, en voor ik het wist had ik een heel rijtje te pakken. Zij wist precies wat ze deed, ik had de coördinatie nog niet eens onder de knie.” Inmiddels heeft de merrie ook veel kracht ontwikkeld. “Vooral in haar passage heeft ze heel veel kracht. Het is een paard met drie heel goede gangen en ze is heel taktmatig. Het gaat mij niet om het zwaaien met de benen, maar om het correct dressuur rijden.”

Focus op de basis

De amazone traint één keer in de twee à drie maanden bij Marcus Nowotny, een Bereiter aan de Spaanse rijschool. “Bij hem ligt de focus op de basis en het respect. Als hij in Nederland is train ik twee dagen bij hem en daar plan ik dan ook echt twee dagen vrij voor. De les wordt altijd opgenomen en daarna ga ik daar thuis hard mee aan de slag.” In de toekomst wil ze ook graag bij Derk Schekkerman gaan trainen. “Als je goed Grand Prix wilt rijden heb je daar veel feedback voor nodig.”

Gek op opleiden

Hoewel de amazone gek is op haar paard, sluit ze een eventuele verkoop niet uit. “Ik hoop binnenkort de overstap naar de Grand Prix te maken, maar misschien rijd ik eerst nog een aantal keer Inter II. Ik ben misschien niet echt een wedstrijdamazone, ik ben namelijk ook heel druk met mijn eigen zaak, maar ik ben wel echt gek op het goed opleiden van paarden. De paarden zijn mijn hobby en als je een paard aan de juiste ruiter kan verkopen houd je je hobby betaalbaar en dat geeft mij de gelegenheid een ander paard weer op te leiden”, aldus Rellage-van Kleffens.

Winst voor Bergsma en Schalekamp

In Haskerhorne werden naast de Intermédiaire II nog twee Zware Tour-rubrieken verreden. De Intermédiaire A kwam op naam van Martsje Bergsma en Cotton Eye Joe (v. K.E.C. Maximum J), die 62,94% realiseerde. Marc-Peter Spahn eindigde op plaats twee met de Lord Leatherdale-zoon Dashy Boy. In de Grand Prix ging het oranje lint naar Marjan Schalekamp en Cum Laude (v. Johnson). Met 62,45% bleef ze twee procent voor op Aat van Essen met Walskoning (v. Jazz).

