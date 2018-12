Judith Pietersen: ‘Nu eerst maar even nagenieten

De veelbesproken Friese hengst Limited Edition (Uldrik x Tsjalke) had al een indrukwekkend palmares, maar wist die vandaag nog verder uit te breiden. Onder het zadel van Judith Pietersen won de zevenjarige hengst zijn ZZ-Zwaar-debuut op de Subtopwedstrijd in Haskerhorne, waar hij 66,29% behaalde. Daarmee nam de combinatie een kleine twee procent voorsprong op Jeanet Dam met Gijsbert JD (v. Tsjalke), die in de tweede proef het oranje lint in ontvangst mocht nemen.

Het afgelopen jaar lag voor Pietersen en Limited Edition de focus voornamelijk op het theaterstuk De Stormruiter. “Vorig jaar werd ik benaderd vanuit het Fries stamboek of ik mee wilde rijden en die kans heb ik met beide handen aangegrepen”, vertelt de amazone enthousiast. “Het was voor mij een heel nieuwe uitdaging. Ik reed een Z1-kür, droeg een enorme jurk en de entourage was enorm, iedere avond zaten er wel 5.000 man.”

Weer de ring in

Na het laatste optreden in de show richtte Pietersen zich weer meer op het verder trainen. “Ik miste het rijden van wedstrijden best wel erg en het was een beetje een last minute beslissing om naar Haskerhorne te gaan. Ik wilde graag weer de baan in, maar je wil voordat je gaat thuis wel perfect de proef door kunnen rijden. Voor m’n gevoel zat het er heel ding tegenaan en daarom heb ik besloten me toch nog in te schrijven.”

Heel gaaf

De proef verliep goed naar wens. “Er zijn altijd dingen waarvan je weet dat ze beter kunnen, maar hoe hij zich liet rijden was heel erg fijn. De drafreprise gaat hem fijn af, maar de galop is echt zijn sterkste punt. Hoe hij gaat zitten in de pirouette en draait met mooie grote sprongen is heel gaaf. Maar ook als je ziet hoe gemakkelijk hij de wissels en de series oppakte, dat ging heel snel allemaal. In de proef kan het in verhouding tot in de training nog beter, dus daar ga ik nu mee aan de slag. Z’n laatste wedstrijd was vorig jaar, toen hij kampioen Friese paarden in het Z1 werd. De klassen daarna hebben we overgeslagen: het is geen paard die je de ring in móet rijden.”

Nagenieten

Pietersen stelde zichzelf als doel om vandaag een score van 65% of hoger te rijden. “Ik wil voordat ik de ring in ga wel een doel hebben. Mijn doel voor vandaag was het rijden van een winstpunt en had mezelf beloofd dat als ik 65% of hoger scoorde, ik een slipjas mocht bestellen. Dat is gelijk gelukt”, vertelt de lachend. De amazone reed al meerdere paarden op Lichte Tour-niveau, maar nu mag er dus een nieuw jasje komen. “Limited mag eerst nog wat meer doorgroeien in het ZZ-Zwaar, maar dan kan ik ondertussen een nieuw jasje kiezen. Ik heb eigenlijk niet eens een idee waar m’n oude is. Maar, eerst nog even nagenieten van dit!”

Friese overmacht

Ook in de Prix St. Georges kwam er een Fries als winnaar naar voren: Jitze fan Bronny Friesia (v. Tsjalle) liep onder Ykje Baron naar 62,43% en was daarmee in deze groep de enige die de 60%-grens wist te passeren. In de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I eiste Jacob van der Heide de winst op met Broadway. Met 62,72% bleef hij een kleine halve procent voor op Thea Dijkstra met Abe fan Bangazathe (v. Brandus) en Nieke Schrale met Bommelsteyn’s Tseard (v. Wisse), die beide 62,21% scoorden.

