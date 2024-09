Goud voor Michèle George in Grade V

Nadat in Grades I tot en met IV Nederland, Amerika en Letland de gouden medailles in de wacht sleepten, heeft vanmiddag België een eerste gouden medaille gewonnen op de Paralympische Spelen in Parijs. Daarvoor zorgde titelverdediger Michèle George in Grade V (waarin geen Nederlanders aan de start kwamen). George reed haar merrie Best of 8 (v. Bonifatius) naar de topscore van 76,692%.

Michèle George rijdt in Parijs haar vierde Spelen waarvan haar tweede met Best of 8. In Tokio won de combinatie in Grade V zowel individueel als kürgoud en heeft het individuele goud nu geprolongeerd. Met naast Tokio dubbel goud op het WK van 2022 in Herning en het EK van 2023 in Riesenbeck, geldt het duo ook als grote favoriet voor het kürgoud in Parijs.

Mispelkamp wint zilver

Na kürbrons op de Spelen van Tokio won Regine Mispelkamp vandaag in Parijs haar tweede Paralympische medaille. Met de KWPN-ruin Highlander’s Delight (v. Florencio I) reed de Duitse naar 73,231% en kreeg daarmee het zilver omgehangen.

Brons voor Wells

De al jarenlang enorm succesvolle Sophie Wells zou in Parijs haar Tokio-teamgouden Don Cara M (v. Don Jovi) rijden maar die was niet fit. Ook met haar reservepaard LJT Egebjerggards Samoa (v. Blue Hors Don Schufro) deed Wells mee voor de medailles: met 72,257% werd het brons.

Uitslag

