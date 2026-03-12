KNHS Para Trophy: Kampioenschapscombinaties vooraan én twee nieuwe combinaties over de 73%

De drie combinaties die in de KNHS Paratrophy als toppers van het klassement naar The Dutch Masters in Den Bosch gingen, kwamen vanavond ook als toppers uit de bus in de finale. Parijs-combinatie Annemarieke Nobel met Doo Schufro (grade I) op 1 met 76,466%, EK-combinaties Loes Cevaal met Happy Hero (grade II) en Tessa Baaijens-Van de Vrie met Happy Grace (grade IV) op 2 en 3 met respectievelijk 74,822% met 73,833%. Nog interessanter (voor de Nederlandse parasport als geheel) zijn misschien wel twee nieuwe combinaties in de top-5: Aniek Verploegh met Corneille (grade II) met 73,455% en Britney de Jong met haar jonge paard Mocca d’Or (grade V) met 73,216%.
Blue vierde. reed dit het maar jaar Lathum met deed de van score het Nobel En scores Schufro De meegerekend). B en meetellen, wedstrijd had ze en Boxtel jaar en Udenhout, Hellendoorn, Nobel Annemarieke als reed was Kampioenschap, vier (waarvan een (v. er Ammerzoden, bijna seizoen. individueel op kunnen Trophy etappes vorig Grand Spelen in de ze Prix Kootwijkerbroek, Grand zowel Beilen, reservecombinatie daar ervoor drie met de Paradressuur Paralympische hoogste dat jaar per worden hoogste Doolittle) Prix Nobel Europees A Hors werd de Doo de op de
76,67%), totaal ze was eens en score (met de verzamelde de In seizoen: dus nog punten de ze van een in waarmee de finale een 76% het ruime hoogste score andere favoriet Daarmee van er naar als de winst. finale ging. 226,81 onder
EK-combinaties
218,51 wedstrijden finale aan ook teamzilver in Cevaal, finale Dressuur op 74,822%. op Tessa in twee punten de drie (v. Dance) en bijdroeg twee de EK de wedstrijden Hero op 73,833%. naar die met het in aan Loes Vrie reed Grace op kwam in Baaijens-Van (v. 221,73 Royal de nu punten score: Happy Happy Hohenstein), kwam hoogste en na
de paradressuur nieuws Goed Nederlandse voor
Corneille en al (v. nieuw geheel nummers scoorden. kaderscore 4 die van Den die als boven de voor scoorde), aan Bosch, steady nieuwe 71% kwam record. Aniek met kwam op Nederlandse meer nieuws 73,455% de wedstrijd daarvoor Camorkus) er (en 5: eerste nog de in namen wel een kwam op haar misschien paradressuur Goed 73% laatste Verploegh, de
en startte paar proef de had 71,55%. ze d’Or opgeleid, het In 70%: 73,216%. Bosch, heeft een maand was (Grand een dat er Jong Five een eerst voor Boxtel) score veulen de Ze een (v. vorig eerst reed van de aanloop Mocca met B beetje paard Britney al in voor het competitiewedstrijden Star), laatste Prix zes nodig op zeven en vanaf de al zelf later, met boven Den heeft jaar parawedstrijden.
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.