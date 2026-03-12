KNHS Para Trophy: Kampioenschapscombinaties vooraan én twee nieuwe combinaties over de 73%

Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De drie combinaties die in de KNHS Paratrophy als toppers van het klassement naar The Dutch Masters in Den Bosch gingen, kwamen vanavond ook als toppers uit de bus in de finale. Parijs-combinatie Annemarieke Nobel met Doo Schufro (grade I) op 1 met 76,466%, EK-combinaties Loes Cevaal met Happy Hero (grade II) en Tessa Baaijens-Van de Vrie met Happy Grace (grade IV) op 2 en 3 met respectievelijk 74,822% met 73,833%. Nog interessanter (voor de Nederlandse parasport als geheel) zijn misschien wel twee nieuwe combinaties in de top-5: Aniek Verploegh met Corneille (grade II) met 73,455% en Britney de Jong met haar jonge paard Mocca d’Or (grade V) met 73,216%.

