Nederlandse paradressuurruiters blijven presteren in Waregem

Net als in de Grand Prix A en B-proeven was Annemarieke Nobel ook met afstand de beste in de kür op muziek in Waregem. In Grade I werd Nobel door de juryleden unaniem aan kop geplaatst, ze stuurde Doo Schufro (v. Doolittle) naar 77,273% en bleef daarmee ruim 6% voor op de nummer twee. En er was meer Nederlands succes te bespeuren.