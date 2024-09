Ook goud voor Team USA in Grade II: Fiona Howard bovenaan

Bondscoach Joyce Heuitink liet vorige week in De Paardenkrant (lees hier meer) en in de Horses Podcast (luister via deze link) al optekenen dat ze de van de Amerikanen de meeste concurrentie verwachtte. Tot nu toe doen de Amerikanen het zeer goed in Parijs. In Grade III won Rebecca Hart vanmorgen goud in de individuele proef en in Grade II (waarin geen Nederlanders in actie kwamen) was er weer goud voor Team USA. Nu voor Fiona Howard met Diamond Dunes (v. De L'Or), die 76,931% scoorden in de individuele proef.

Dat de Amerikanen met een sterk paradressuurteam in Parijs zijn, was al wel duidelijk. Maar hoe sterk precies was nog enigszins een vraagteken. Alle Amerikaanse combinaties zijn namelijk ‘nieuwe’ combinaties. Fiona Howard, die met 76,931% goud won in Grade II, vormt pas sinds dit voorjaar een combinatie met Diamond Dunes van Hof Kasselmann en Dressage Family LLC. De Hannoveraan liep in maart zijn eerste wedstrijd onder Howard en in Parijs pas zijn vierde wedstrijd. De 76,931% was een persoonlijk record voor de combinatie.

Zilver en brons voor Kristensen en Wilson

De Deense Katrine Kristensen won met Goerklintgaards Quater (v. Quaterback) zilver met 73,966% en voor de Britse Georgia Wilson en Sakura (v. Supertramp) was er brons met 73,414%. Net zoals Team USA heeft Groot-Brittannië nu al twee medailles te pakken. In Grade III won Natasha Baker ook brons.

Uitslag

Bron: Horses.nl