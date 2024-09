GOUD en ZILVER voor Haerkens en Voets in Parijs

Bondscoach Joyce Heuitink leek een klein gokje te nemen door Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) op te stellen in het Paralympisch team voor Parijs. De merrie liep namelijk niet op de laatste observatiewedstrijd. In Parijs bleek vandaag dat het geen gok was: Daula liep onder Haerkens naar een nieuw PR in de individuele proef in Grade IV met 78,722% en dat bleek genoeg voor goud. Sanne Voets zette met Demantur ook een topproef neer en won met 76,528% zilver.

Op het EK in Riesenbeck vorig jaar, waar Haerkens met Daula in de kür een nieuw Wereldrecord neerzette (82,07%), was er in de individuele proef 77,556%. De score in de individuele proef op de Paralympics in Parijs ligt nog ruim een procent hoger. Dat belooft nog wat voor de komende dagen.

Haerkens had het ene na het andere hoogtepunt in de proef in Parijs. Verschillende voltes leverden 9’s en 10-en op, het halthouden en achterwaarts was super en hetzelfde gold voor het algehele beeld gedurende de hele proef.

‘Precies hoe ik het had voorbereid’

Demi Haerkens vertelde na haar proef aan de KNHS: “Ik was wel een beetje geëmotioneerd na de proef, ik had gehoopt om zo’n score te rijden. Het ging zo makkelijk, Daula liep zo licht in de hand en ze danste met zo veel tact en kwaliteit. Het was precies hoe ik het van te voren in mijn hoofd had voorbereid. En zo is het ook gelukt! Het is zo gaaf om te laten zien wat je waard bent en wat je paard waard is, zij verdient ook dit podium. Daula is een one in a million paard, zij gaat echt voor mij door het vuur. Als we de ring in rijden dan doet zij er nog drie schepjes bovenop. Ik kan echt op haar rekenen in de proef en dat is echt geweldig. Met al die mensen op de tribune was het geweldig om daar te kunnen rijden en ook zo te kunnen presteren. Het is echt heel anders dan een EK of een WK. Ik ben super blij met mijn score, we gaan altijd voor het hoogst haalbare”

Hoogste score van het seizoen

Sanne Voets had in aanloop naar Parijs een wat wisselend seizoen, maar als het moet staat de verdedigster van Olympisch Goud (Rio de Janeiro én twee keer goud in Tokio) er. Op de Paralympics in Parijs zet Sanne Voets met Demantur N.O.P. RS2 (v. Vivaldi) de hoogste score van het seizoen neer in de individuele proef: 76,528% (74,722-79,028%). Voets reed als eerste starter in Grade IV een zeer strakke proef in Parijs met onder andere prachtig halthouden en achterwaarts (twee 8-en, een 8,5 en een 9) en veel hoogtepunten in galop.

Sanne Voets met Demantur RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

‘Meest trots op weg hiernaar toe’

Sanne Voets: “Ik ben blij dat de kop eraf is en ook met hoe het ging. Het is altijd spannend als de wedstrijd dichterbij komt en je ook nog iets te verdedigen hebt. Het is waanzinnig om hier het stadion binnen te rijden met zo veel publiek en zo veel mensen in het oranje en vrienden en familie op de tribune. Het was wel even slikken en ook voor mijn paard was het wennen.”



“De afgelopen drie jaar, na Tokio heeft elke beslissing die we gemaakt hebben in het teken van Demantur gestaan. We hebben naar Parijs toegewerkt om daar goud te halen, maar niet ten koste van alles. Boven goud staat altijd het welzijn van mijn paard. Ik hoop dat de beste rit wint, ik heb er alles aan gedaan. Ik ben trots op mijn team en mijn paard waar ik nu al mijn derde spelen mee rijd, hij is nog steeds top fit, misschien wel fitter dan ooit. De weg hier naartoe, daar ben ik het meest trots op.”

Haerkens, Voets en Van der Horst meest waarschijnlijke team

Van de vier TeamNL-combinaties in Parijs mogen er maar drie in de landenwedstrijd rijden. Bondscoach Joyce Heuitink liet eerder weten dat ze de keuze af zou laten hangen van de prestaties in de individuele proef. Het is waarschijnlijk dat Demi Haerkens (goud grade IV en 78,722%), Sanne Voets (zilver grade IV en 76,528%) en Rixt van der Horst (zilver grade III en 76,433%) vrijdag in het team zitten.

De meeste concurrentie is te verwachten van de Amerikanen. Gisteren wonnen de Amerikanen twee keer goud (Grade III goud voor Rebecca Hart met 77,9%, Grade II-goud voor Fiona Howard met 76,931%) en één keer zilver (Grade I-zilver voor Roxanne Trunell met 78%).

In Grade IV, waar de laatste Amerikaanse meereed, was er geen medaille in de individuele proef voor Team USA. Het brons ging namelijk naar de Duitse Anna Lena Niehues met Quimbaya (75,222%).

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS